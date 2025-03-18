T2 стала генеральным партнером GrelkaFest в Шерегеше

Компания обеспечит фестиваль качественной связью и подарками для гостей и участников

18 марта 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGbuCuE

Горнолыжный курорт. Лыжники / Иллюстрация сгенерирована нейросетью Midjourney ("Миджорни")

Российский оператор мобильной связи T2 выступит генеральным партнером GrelkaFest ("ГрелкаФест"), который пройдет с 10 по 13 апреля 2025 года на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш. Гости мероприятия будут обеспечены стабильной мобильной связью и скоростным интернетом, а также смогут получить приятные сюрпризы от компании.

T2 поддержит организацию одного из самых ярких событий сезона, ежегодно привлекающих тысячи поклонников горнолыжного спорта и активного отдыха. Посетители фестиваля получат возможность испытать себя в тематических заездах, принять участие в соревнованиях по прыжкам в бассейн и насладиться активной развлекательной программой, включающей концерты, конкурсы и вечеринки.

На одном из выкатов сектора А оператор создаст масштабную бренд-зону, где гости смогут отдохнуть между спусками, развлечься, получить тематические подарки и комфортно поделиться впечатлениями с друзьями благодаря быстрому мобильному интернету.

Особым вниманием традиционно пользуются массовые креативные спуски. В этом году гостей ждут карнавальный, свадебный, космический, пижамный заезды, а также уже ставшие легендарными спуски в купальниках и в стиле красной дорожки. T2 станет партнером одного из этих заездов и подготовит эксклюзивные подарки для участников.

"Мы рады стать генеральным партнером такого яркого события, как GrelkaFest, и частью уникального комьюнити, объединяющего любителей экстрима, спорта и развлечений. Для нас важно обеспечить гостей качественной связью и помочь создать атмосферу настоящего праздника на склонах Шерегеша", – прокомментировал коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Т2 Максим Соловьев.

Он выразил уверенность, что благодаря поддержке Т2 фестиваль запомнится участникам незабываемыми моментами, которыми они смогут мгновенно делиться с друзьями и подписчиками, используя скоростной мобильный интернет.

Как ранее сообщал amic.ru, Т2 подвела итоги развития своей сети в Алтайском крае. После завершения масштабной модернизации объем данных, загружаемых абонентами, увеличился на 29%, что является одним из лучших показателей по стране. В 2024 году средний объем интернет-трафика на одного клиента в регионе вырос почти на треть. По этому показателю Алтайский край занял второе место в России, уступив только Иркутской области.

T2

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