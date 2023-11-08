С января по сентябрь в Алтайском крае родились 143 двойни

Всего за девять месяцев в регионе на свет появились 12 727 малышей

08 ноября 2023, 14:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За девять месяцев 2023 года в Алтайском крае родилось 12 727 малышей. Как сообщает горбольница № 2 Бийска в Telegram-канале, в регионе на свет появилось 143 двойни.

Всего с января по сентябрь в регионе родилось 6197 девочек и 6530 мальчиков. 9688 мам родили в возрасте до 35 лет, а 3039 женщин – после 35 лет.

Напомним, что ранее заместитель главврача по акушерству и гинекологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Елена Ершова рассказала, что женщины в Алтайском крае стали меньше делать абортов и чаще сохранять беременность. Как работает система профилактики абортов и почему о методах контрацепции необходимо рассказывать с юных лет – читайте в материале amic.ru.