Алтайский край входит в число лидеров среди регионов по профилактике абортов

29 сентября 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Женщины в Алтайском крае стали меньше делать абортов и чаще сохранять беременность. И это – во многом результат информационно-пропагандистской работы специалистов регионального Министерства здравоохранения. В каждой женской консультации созданы кабинеты предабортного консультирования. В 2023 году психологам и врачам удалось убедить более 500 жительниц края, настроенных на прерывание беременности, сохранить ребенка. Как работает система профилактики абортов и почему о методах контрацепции необходимо рассказывать с юных лет, amic.ru объяснила заместитель главврача по акушерству и гинекологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Елена Ершова.

Понять, почему женщина решилась на аборт

Алтайский край находится в числе регионов-лидеров в России по снижению числа абортов. Об этом говорят цифры официальной статистики: в 2021 году из 2835 женщин, с которыми работали специалисты кабинетов доабортного консультирования, 680 приняли решение не прерывать беременность. В 2022 году удалось сохранить жизни 726 малышей и более 500 – за неполный 2023 год.

Сегодня кабинеты доабортного консультирования есть во всех женских консультациях. В них направляют каждую женщину, которая решила прервать беременность. Гинекологи, психологи и социальные работники единой командой встают на защиту еще не рожденного младенца. Как объясняет Елена Ершова, очень часто женщина сгоряча принимает фатальное решение прервать беременность, не отдавая себе отчет о последствиях. Как только она попадет с этим вопросом на первый прием к гинекологу, начинает действовать "неделя тишины".

"Женщине дается пауза длиной в семь дней, чтобы принять взвешенное решение. В это время она проходит лабораторное и ультразвуковое обследование. Порой поход на УЗИ становится решающим: женщина впервые видит своего малыша и слышит, как бьется его сердце, и после многие принимают решение сохранить ему жизнь", – рассказывает Елена Ершова.

По словам специалиста, основные причины, по которым жительницы Алтайского края решаются на аборт, – финансовые и социально-бытовые проблемы.

Во время "недели тишины" с пациенткой работают психолог и специалист по социальной работе. Их задача – вскрыть причины нежелания стать матерью и понять, как можно помочь: возможно, ее не поддерживает партнер, или она боится признаться родителям, а возможно, опасается, что потеряет работу и не сумеет обеспечить себя и ребенка. Специалисты помогают найти способы решения проблемы, рассказывают о правах, мерах и способах поддержки от государства. В сложных случаях, когда будущей маме негде жить, на помощь приходит кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они предоставляют временное жилье.

"Женщина обязательно проходит тестирование, которое разработал федеральный центр профилактики абортов. Вопросы, которые содержатся в анкете, направлены на изучение проблем, которые подталкивают женщину на прерывание беременности. Что ей мешает: работа, семья, что и кто склоняет ее к этому решению. Бывает, что на аборте настаивают мужчины. Тогда психологи приглашают и их на консультацию. В результате такой многогранной работы более 18% женщин в нашем регионе меняют свое решение в пользу сохранения беременности", – отмечает Елена Ершова.

Родить можно, но нужно подготовиться

По закону аборт можно делать на сроке до 12 недель беременности. С 12-й до 21-й недели он допустим только по социальным показаниям, а такое только одно – изнасилование. Но есть еще и медицинские показания, которые связаны со здоровьем женщины и ребенка, – они не зависят от сроков. Есть случаи, когда аборт необходим ради сохранения жизни матери, либо у плода выявляют аномалии развития, которые не поддаются хирургической коррекции.

И тут в зоне особого риска – женщины с экстрагенитальной патологией. Сахарный диабет, пороки сердца, гипертоническая болезнь, заболевания щитовидной железы, болезни почек и другие хронические заболевания являются неблагоприятным фоном для развития нормальной беременности. Но даже в этих ситуациях есть возможность выносить и родить здорового ребенка. Главное – правильно провести подготовку к предстоящей беременности, а не прийти к доктору уже беременной, когда время упущено и многого изменить нельзя, подчеркивает доктор.

"В этом большая роль отведена участковому терапевту и акушеру-гинекологу. Женщины с экстрагенитальными заболеваниями включены в отдельный регистр. И в зависимости от того, как протекает ее заболевание, врач с пациентом составляют план подготовки к беременности. Возможно, кому-то на определенном этапе беременность противопоказана, значит, нужно решить вопрос о надежной контрацепции до стойкой ремиссии в течение ее заболевания. Для кого-то составляется план подготовки к зачатию. Женщина должна идти в беременность осознанно, не со словами "ах, так случилось, и я буду рожать", – подчеркивает Елена Ершова.

Врач объясняет, что во время уже наступившей беременности сложно компенсировать существующие проблемы, какие-то обследования вообще нельзя пройти. Ограничено и применение лекарственных препаратов. Доктор может оценить, ухудшилось или улучшилось состояние беременной, когда известны исходные показатели. А чтобы избежать серьезных осложнений во время беременности и родов, для мамы и ребенка необходима предгестационная подготовка. Таких пациенток на контроле в Алтайском крае держат не только гинекологи. Это комплексная работа, в которую включены терапевты, педиатры, узкие специалисты.

"После успешной подготовки наступает желанная беременность. И во время нее дальше идти нужно вместе, держась за ручку с кардиологами, эндокринологами, урологами или другими специалистами до желанного – рождения живого и здорового ребенка", – говорит эксперт.

А если аборт все-таки необходим, как быть?

Если прерывание беременности неизбежно, лучше пройти эту процедуру на сроке до 63 дней. В этот период возможно проведение медикаментозного аборта. На данный момент такой метод прерывания беременности самый щадящий и наиболее безопасный, указывают специалисты.

В Алтайском крае абсолютно все специализированные медучреждения владеют этой методикой и имеют препараты для его проведения, отмечает заместитель главврача по акушерству и гинекологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.

Но даже этот способ наносит удар по женскому организму – абортов лучше вообще избегать. Поэтому так важно со всей серьезностью относиться к планированию беременности, и если семья пока не готова к рождению ребенка, необходимо предохраняться.

Правильно подобрать контрацепцию поможет гинеколог

Эксперт отмечает, что главная проблема в том, что даже в наш век информационных технологий современные женщины очень мало знают о контрацепции и не умеют ею пользоваться. До сих пор самыми популярными остаются "бабушкины методы" защиты от беременности: расчет цикла и прерванный половой акт, которые для многих женщин абсолютно не эффективны, а последний еще и вреден для мужского здоровья. Они приводят к незапланированной беременности как у совсем юных девушек, так и женщин в возрасте, в том числе из групп высокого риска.

К современным надежным методам контрацепции относятся: гормональная, внутриматочная и стерилизация – это те три кита, которые дают гарантию от нежеланной беременности, объясняет врач. При этом универсального способа контрацепции, который подошел бы абсолютно каждой женщине, не существует. Поэтому подбирать их нужно только вместе с гинекологом, с учетом индивидуальных особенностей. Каждый из этих методов имеет свои показания и противопоказания.

Однако от гормональных препаратов многие до сих пор отказываются, наслушавшись мифов о том, что якобы они приводят к лишнему весу, вызывают тошноту и недомогание.

Врачи утверждают: такие побочные эффекты были характерны для препаратов 20-летней давности. Современные средства гормональной контрацепции низко дозированные, они не только защищают от нежелательной беременности, но и помогают решать ряд проблем, например, избавляют от угревой сыпи, клинических проявлений предменструального синдрома (отеки, головная боль, бессонница), болезненных и обильных менструаций.

"Часто мне задают вопрос, а какие таблетки самые хорошие? Я на такой вопрос отвечаю так: если бы была одна самая хорошая для всех таблетка, то зачем были бы нужны другие? Кому-то нужно больше эстрогена, кому-то прогестерона, у кого-то повышенная жирность кожи, акне и нужны гормоны с антиандрогенным эффектом. Нужно учитывать и противопоказания. Наиболее подходящий препарат может подобрать только врач", – объясняет Елена Ершова.

Кроме привычных противозачаточных таблеток, которые некоторые забывают принимать, есть и другие способы введения гормонов. Например, гормональные препараты сейчас продаются и в виде пластыря или вагинального кольца. Если женщина не планирует беременность в ближайшие несколько лет, возможно, ей подойдет внутриматочная спираль. А если это мать пятерых детей, которая уже решила, что больше точно не будет рожать или выносить ребенка не позволяет состояние здоровья, гинеколог предложит стерилизацию.

"Но есть масса противопоказаний для любого из этих назначений, именно поэтому так важна консультация гинеколога. Все начинается с анамнеза. Мы обязательно проводим дополнительно к осмотру ультразвуковое исследование, берем мазок на онкоцитологию, чтобы исключить недоброкачественные образования шейки матки. И только потом доктор делает назначение контрацепции", – говорит Елена Ершова.

Эксперт отмечает, что Алтайский край входит в число лидеров по профилактике абортов. Достигать таких результатов удается и благодаря профилактической работе. Например, в техникумах, вузах врачи, педагоги проводят занятия с молодежью по воспитанию ответственного родительства, включая в эти беседы темы профилактики нежеланной беременности. Такую же работу необходимо проводить и в школах, уверены врачи.

"Средний возраст начала половой жизни в России – 17 лет. Это официальная статистика. То есть к моменту выпуска из школы определенный процент одиннадцатиклассниц уже не просто что-то слышали о половой жизни, а имеют собственный опыт. Так вот, чтобы этот опыт не был плачевным, нужно информировать подростков о возможности нежеланной беременности, о заболеваниях, передающихся половым путем, о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров, в том числе врачами акушерами-гинекологами и андрологами", – говорит Елена Ершова.

В Алтайском крае также реализуется национальный проект "Демография", одной из главных задач которого – увеличение рождаемости в стране.

Кроме того, в регионе утверждена новая демографическая программа "Повышение рождаемости в Алтайском крае на 2023–2025 годы". Ее цель – выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений.

Согласно прогнозным данным, рождаемость в регионе в 2025 году должна составить 17 518 детей. А число абортов на тысячу женщин фертильного возраста должно снизиться с 10 до 9,97 в 2025 году.

Чтобы добиться этих целей, в регионе разработан комплекс мер. Среди них: адресная поддержка женщин, желающих прервать беременность, увеличение роли кризисных центров для мужчин и женщин, обучающие семинары, направленные на сохранение репродуктивного здоровья и пр. Предусмотрена поддержка студенческих и многодетных семей.