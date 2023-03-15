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S7 запустит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска

Жители Сибири смогут добраться до Пекина и Урумчи всего за несколько часов

15 марта 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, первые самолёты из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи отправятся 27 мая. 

Рейсы по маршруту Иркутск – Пекин будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Ожидаемое время в пути – от 3 до 3,5 часов. Самолёты будут вылетать из Иркутска в 01:40 и приземляться в 04:40 в новом международном аэропорту Дасин. Обратный рейс назначен на 05:35, прибытие – в 08:55.

Из Новосибирска в Урумчи можно будет улететь один раз в неделю. Время в пути для пассажиров составит порядка 2,5 часов. Вылет назначен на 23:55 субботы по местному времени, прибытие – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учётом разницы во времени.

Полёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800. Само расписание удобно, поскольку обеспечивает комфортные стыковки с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

Комментарии 7

  • и раньше летали с новосиба и то же всего несколько часов. в чем новость то? вот если бы севенап летал в 2 раза быстрее то да
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тут ключевое слово в самой статье "возобновляют", а вот заголовок - да, вводит в недоумение.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Отличная новость. Раньше 2 часа Аирбас летал. Сейчас 2.5 часа боинг. Он что медленнне летает ? Раньше три раза в неделю был рейс. Два S7 и один южно-китайские авиалинии. Надеюсь восстановится все как и раньше. Одно время даже из Барнаула в Урумчи раз в неделю самолет летал.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Раз в неделю ниочем.
    15 марта, Гость   Ответить
  • ключевое слово в самой статье... а понял
    15 марта, Гость   Ответить
  • Раньше 2 часа Аирбас летал. Сейчас 2.5 часа боинг. В 80-е в Сочи 4 часа летели, сейчас 5. Скорость растет.
    15 марта, Гость   Ответить
  • У Тушек скорость немного была по больше ,поэтому и в полёте меньше были ….
    15 марта, Гость   Ответить
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