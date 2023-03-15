S7 запустит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска

Жители Сибири смогут добраться до Пекина и Урумчи всего за несколько часов

15 марта 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, первые самолёты из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи отправятся 27 мая.

Рейсы по маршруту Иркутск – Пекин будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Ожидаемое время в пути – от 3 до 3,5 часов. Самолёты будут вылетать из Иркутска в 01:40 и приземляться в 04:40 в новом международном аэропорту Дасин. Обратный рейс назначен на 05:35, прибытие – в 08:55.

Из Новосибирска в Урумчи можно будет улететь один раз в неделю. Время в пути для пассажиров составит порядка 2,5 часов. Вылет назначен на 23:55 субботы по местному времени, прибытие – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учётом разницы во времени.

Полёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800. Само расписание удобно, поскольку обеспечивает комфортные стыковки с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города России.