Садоводческие маршруты завершают работу в Барнауле

Автобусы перестанут ходить с 14 октября

09 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/701243

В Барнауле с 11 октября часть садовых маршрутов прекратит свою работу. Однако в выходные дни будут организованы специальные рейсы для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии.

12 и 13 октября будут работать специальные рейсы по маршрутам № 23, 113к, 114, 118, 119, 124к, 125 и 151. С 14 октября все эти направления будут полностью закрыты.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перенесли на весну ремонт трех трамвайных переездов, который должен был состояться еще в сентябре. Причиной стало то, что недобросовестный поставщик вовремя не предоставил шпалы нужного качества.