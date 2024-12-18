Росреестр Алтайского края: количество ипотечных сделок в 2024 году упало на 30%

Рынок недвижимости просел из-за отмены льготной ипотеки и многократного повышения ключевой ставки

18 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Ипотека / Фото: Tierra Mallorca/unsplash.com

Количество ипотечных сделок в Алтайском крае за 11 месяцев 2024 года сократилось на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Андрей Рерих. Если с января по декабрь нынешнего года ведомство зарегистрировало 28 372 договора, то годом ранее их было 40 251. Такое снижение эксперт объяснил изменениями условий льготной ипотеки, а также увеличением размера процентной ставки, которая затронула все виды кредитов.

"До июня 2024 года, пока еще действовала льготная ипотека, показатели были на уровне прошлого года. Значительное снижение обращений по ипотечным сделкам произошло в августе. Число сделок упало больше чем в два раза. Так, если в сентябре 2023 года у нас было более семи тысяч обращений, то в сентябре 2024-го – 2600", – отметил Андрей Рерих.

Уменьшилось на 35% и количество договоров долевого участия между застройщиками и дольщиками. Если за 11 месяцев 2023-го Росреестр зарегистрировал 8840 ДДУ, то в этом году их было только 5790.