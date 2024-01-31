Сам себе пильщик. Как сэкономить на строительстве частного дома или хозпостроек

На Алтае производят небольшие ленточные пилорамы для частников и хозяйств

31 января 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KFrnj

Производство "Алтайлестехмаш" / Фото предоставлено компанией

Скоро в Алтайском крае стартует новый строительный сезон. Эксперты говорят, что спрос на малоэтажное жилье продолжит расти. А значит, будет и большой спрос на строительные материалы. В том числе и дерево, без которого не запустить ни одну стройку. Но учитывая рост стоимости материалов в последние пару лет, многие ищут возможность сэкономить. И варианты есть. Например, купить небольшую ленточную пилораму. Такие на Алтае производит одно из старейших промышленных предприятий в постсоветской России – завод деревообрабатывающего оборудования "Алтайлестехмаш". Директор по развитию Юрий Архипов рассказал, почему купить станок выгоднее, чем приобретать готовый пиломатериал.

– Юрий Владимирович, до санкций на рынке было много европейского оборудования. Сейчас в основном Россия и Китай. Это достойная альтернатива?

– Российское деревообрабатывающее оборудование всегда было достойного качества. А Алтай в свое время вообще стал пионером. Почти 30 лет назад именно "Алтайлестехмаш" первым в стране стал производить ленточные пилорамы.

Сегодня мы – одни из лидеров в стране и по объемам производства, и по объему продаж деревообрабатывающего оборудования. Только в 2023 году произвели и отгрузили более 1,7 тыс. единиц. Это промышленные многопильные станки, дисковые и ленточные пилорамы, оцилиндровочные линии, кромкообрезные и торцовочные станки и другое. Все оборудование проходит жесткий контроль на всех этапах производства, сертифицировано и запатентовано.

Оно пользуется спросом как у крупных деревообрабатывающих предприятий России, Грузии, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, так и у частников, индивидуальных предпринимателей, небольших и средних компаний.

Что же касается европейского оборудования, то с ним были сложности и до санкций. Предприятиям приходилось ждать запасных частей месяц, а то и два. И теперь многие меняют вышедшие из строя станки на российские. Это удобно, потому что сроки поставки и самого оборудования, и запасных частей в разы короче.

Например, на заводе "Алтайлестехмаш" в наличии есть практически все виды оборудования. От самой простой ленточной пилорамы "Алтай" до лесопильной линии под ключ. Более того, мы активно занимаемся импортозамещением. За эти пару лет разработали и запустили производство нескольких новых моделей. В чем-то они аналогичны тому оборудованию, которое на российские рынки уже не поставляют. При этом намного дешевле.

Производство "Алтайлестехмаш" / Фото предоставлено компанией

– Кстати, об Алтае. Сегодня в регионе активно развивается частное домостроение. Это значит, что развивается и деревообработка. Мы сами недавно построили дом и столкнулись с необходимостью покупать пиломатериал. У вас вырос спрос на оборудование для местного рынка?

– Спрос на него был всегда. Но да, рынок сейчас находится в активном развитии. Причем станки сегодня покупают не только крупные производители пиломатериала, но и небольшие компании, и даже частники. И, возможно, если бы вы купили себе пилораму, вам было бы выгоднее, чем брать у частников готовый материал.

– Как это?

– Самая простая ленточная электрическая пилорама "Алтай 700" стоит всего 230 тысяч рублей. Это в разы меньше, чем у большинства производителей. Как показывает практика, если строить дом, баню, надворные постройки, то она окупится уже на начальном этапе. Ведь покупать "кругляк" значительно дешевле, чем готовый пиломатериал. А если есть возможность взять дерево по льготной цене, то будет еще выгоднее, ведь распиловка стоит немалых денег.

Справка от amic.ru

Жители региона могут получить древесину для строительства и ремонта дома и хозяйственных построек по льготной цене. Это возможно в рамках закона от 10.09.2007 № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края". Для строительства жилого дома теперь предоставляется до 70 куб. м деловой древесины, для ремонта жилого дома и надворных построек – до 15 куб. м. Человек может заготовить древесину сам, ему для этого отводят участок в лесу.

Пилить лес на своем оборудовании намного дешевле.

Многие частники после завершения строительства оставляют станок себе, чтобы уже не экономить, а зарабатывать. Окупается оборудование буквально с одного дома. За восьмичасовую рабочую смену можно распилить около 8-10 кубических метров круглого леса на доски и брус. Для постройки дома 100 квадратных метров нужно 40-50 "кубов" пиломатериала. То есть за пять-шесть дней можно произвести пиломатериал на целый дом.

Что важно, это качественные, надежные станки, они прослужат лет 10-15 точно.

– А сколько стоит более мощное оборудование?

– Ленточнопильные механизированные станки с гидравлической системой оперирования бревном – от 1,8 млн рублей. Со временем можно расширять производство, докупая необходимое оборудование.

– Сколько надо человек, чтобы работать на таком оборудовании?

– Если речь об автоматизированном станке, то достаточно одного человека. И это уже не пильщик, а оператор, который контролирует процесс с пульта управления.

Для небольшой компании или ИП выгода будет еще и в кадровом плане. При зарплате одного пильщика (а его еще и найти надо) 50-60 тысяч рублей в месяц, в год экономия – более 600 тысяч. Оборудование даже уже в миллион рублей окупается только на этом за год-два.

Если говорить о классическом станке, где погрузка дерева происходит вручную, то удобнее работать вдвоем. Средний срок окупаемости такого оборудования – один-три месяца, затем уже идет прибыль.

Бревнопильный станок с гусеничной подачей "Алтайлестехмаш" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Частники, индивидуальные предприниматели, небольшие лесопилки и деревообработчики. Кому еще выгодно покупать оборудование?

– Среди наших покупателей много крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. Им часто нужен материал для ремонта и возведения хозпостроек.

Те, кто сам заготавливает лес, берут бензиновые пилорамы. Такое оборудование можно вывезти прямо на деляну, там же распилить и транспортировать, сэкономив на доставке (пиломатериала в машину всегда входит больше, чем "кругляка").

– То есть бизнес выгодный?

– Было бы иначе, не было бы спроса. У нас только небольших ленточных пилорам в месяц производится и реализуется около 100 единиц.

Как вы сами сказали, сейчас развивается частное домостроение. А без дерева дом не построить. Да и сейчас в принципе развивается глубокая переработка. Если раньше вывозили много "кругляка", то теперь такой вариант ограничен, так что наши предприниматели заинтересованы в переработке.

Ленточные пилорамы "Алтайлестехмаш" / Фото предоставлено компанией

– Известные политические события не обрушили отрасль?

– Конечно нет. Да, был период разрыва экспортных отношений с Европой. На этом фоне еще и Китай понизил закупочные цены на пиломатериал. Российским лесопереработчикам стало невыгодно продавать лес, и некоторое время был застой. Но за эти пару лет ситуация выровнялась, появились новые рынки сбыта, появился, что называется, параллельный экспорт. Сейчас все стабильно развивается.

– А у вас не возникло проблем с материалами для производства из-за санкций?

– Проблем нет и не было. Основной материал – сталь. Она вся местная. Редукторы, цепи, подшипники – тоже российского производства. Двигатели покупаем и у российских, и у китайских производителей.

В прошлом году мы подтвердили официальный статус производителя российского оборудования. Его получают компании, использующие небольшое количество импортных комплектующих. У нас около 80-90% комплектующих российского, в том числе нашего производства. Сейчас собираем документы, чтобы подтвердить этот статус и в текущем году.

Все запчасти на наши станки производим сами. Точим, фрезеруем, шлифуем, закаляем, варим, собираем. Доля локализации производства очень высокая.

Более подробную информацию об оборудовании торговой марки "Алтай", его стоимости, технических характеристиках можно найти на сайте завода pilorama-altay.ru.

ООО "Алтайлестехмаш"

Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 24c (цех по продаже и ремонту дисковых и ленточных пил)

г. Барнаул, ул. Малахова, 177н (офис, производственные цеха)

Многоканальный телефон (звонок по России бесплатный) 8-800-700-08-40

Многоканальный (головной офис) +7 (3852) 299-947

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