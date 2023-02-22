Так они пытаются сократить многотысячную очередь

22 февраля 2023, 12:40, Александра Черданцева

Сергей Серов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае сократили норматив бесплатной деловой древесины для жителей. Зато теперь взять её получится быстрее, уверены депутаты регионального парламента. Точнее, то их большинство, которое проголосовало за эту поправку закона. Часть депутатов выступили против, заявив, что людей обделяют. Вопрос рассмотрели на сессии в среду, 22 февраля.

Сколько теперь будут выдавать древесины жителям Алтайского края?

Уже с марта 2023 года будут действовать такие нормативы на бесплатную выдачу деловой древесины:

70 куб. м – для строительства жилого дома (можно получить раз в 25 лет);

15 куб. м – для ремонта жилого дома и надворных построек (раз в 15 лет).

До изменения закона было так:

100 куб. м – для строительства жилого дома;

25 куб. м – для ремонта жилого дома и надворных построек.

Почему депутаты решили сократить норматив?

Инициатором поправок закона № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" выступил аграрный комитет АКЗС. Представлял их депутатам глава комитета Сергей Серов.

Из-за того что выдавать надо было по 100 и 25 "кубов", образовалась большая очередь – на 2023 год уже более 7,5 тыс. желающих. Выделяемого на год управлением лесами лимита древесины хватает только 30-50 % граждан, подавших заявки, это около 1,5 тыс. человек в год. Так, в 2022 году, по словам Серова, выделили 129,5 тыс. кубов, в 2023-м будет на три тысячи "кубов" больше. И этого не хватает. Многим приходится ждать по три, а то и по пять лет.

При этом далеко не во всех случаях гражданам для ремонта дома и надворных построек требуется 25 куб. м древесины, а для постройки жилого дома 100 куб. м. На это вполне достаточно 70 куб. м, а то и меньше, уверен Серов.

"60 куб. м – приличный дом в 124 "квадрата" с летней мансардой, сарайкой и избушкой для собаки. Что ещё надо? Или мы коттеджи хотим иметь, но получат [бесплатный лес] только 10 % желающих", – заявил Серов.

Он заверил, что вопрос нормативов тщательно обсудили с муниципалитетами. И в большинстве главы и депутаты идею поддержали: лучше давать меньше леса, но большему числу желающих.

Кроме того, в списке аргументов Сергея Серова многочисленные факты перепродажи бесплатно полученной древесины (хотя это запрещено законом). То есть мало того, что есть большая очередь, так и получают лес часто те, кому он вовсе и не нужен.

С таким вариантом сокращения очередей согласны фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР.

Так, глава фракции ЕР Сергей Приб сказал, что 70 "кубов" – это вагон леса, и этого точно хватит.

Либерал-демократ Владимир Семёнов видит только два варианта: уменьшить норматив и увеличить объём леса, бесплатно отдаваемого гражданам.

"На второе мы повлиять не можем, остаётся только первое. Мы не должны лишать людей возможности получить древесину. Многие не могут ждать несколько лет и вынуждены покупать лес за свой счёт", – сказал Семёнов.

О том же говорит и глава фракции СРЗП Александр Молотов. А ещё он упрекает противников сокращения норматива в пиаре и популизме.

"Очередь растёт, динамика негативная. Популизм популизмом, но надо конкретные предложения", – ответил он коллегам-оппозиционерам.

Почему не все депутаты согласны с такой оптимизацией?

А коллеги-оппозиционеры в этот раз были от коммунистических фракций. Полностью против выступила КПРФ.

"Это значительное снижение объёмов деловой древесины для граждан. Чтобы построить жилой дом, будет на 30 % древесины меньше, а для ремонта – на 40%. Это ухудшит возможности граждан. Надо искать другие варианты", – заявил глава фракции КПРФ Андрей Кривов.

От "Коммунистов России" выступал Сергей Малинкович. Впрочем, он оговорился, что это лишь его мнение, во фракции позиции разделились. Так вот лично он считает, что людей напрасно лишают "этих несчастных 100 "кубов".

"У меня есть большое желание засучить рукава и рядом с Заксобранием построить дом. Все увидите, что 100 "кубов" не хватит. Почему уважаемый депутат Серов ограничивает, какой должен быть дом, это же вопрос творчества. А может, у меня и в 100 [кубов] не получиться уложиться", – как всегда красноречиво заявил он.

Но нормативы всё-таки сократили. За это выступили 40 депутатов, против было 22 человека.

Напомним, поправки в закон рассматривают ещё с прошлого года. В первом чтении их приняли ещё в октябре 2022-го. Против тогда выступили всё те же две фракции: все члены КПРФ и несколько "Коммунистов России".

Кстати, скоро депутаты внесут в закон ещё одну поправку. Сейчас вне очереди лес получают погорельцы и пострадавшие от стихийных бедствий. А будут также участники СВО и члены их семей.