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Вагон леса. Депутаты уменьшили норматив бесплатной древесины для жителей

Так они пытаются сократить многотысячную очередь

22 февраля 2023, 12:40, Александра Черданцева

Сергей Серов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сергей Серов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае сократили норматив бесплатной деловой древесины для жителей. Зато теперь взять её получится быстрее, уверены депутаты регионального парламента. Точнее, то их большинство, которое проголосовало за эту поправку закона. Часть депутатов выступили против, заявив, что людей обделяют. Вопрос рассмотрели на сессии в среду, 22 февраля.

Сколько теперь будут выдавать древесины жителям Алтайского края?

Уже с марта 2023 года будут действовать такие нормативы на бесплатную выдачу деловой древесины:

  • 70 куб. м  – для строительства жилого дома (можно получить раз в 25 лет);
  • 15 куб. м  – для ремонта жилого дома и надворных построек (раз в 15 лет).

До изменения закона было так:

  • 100 куб. м  – для строительства жилого дома;
  • 25 куб. м  – для ремонта жилого дома и надворных построек.

Почему депутаты решили сократить норматив?

Инициатором поправок закона № 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" выступил аграрный комитет АКЗС. Представлял их депутатам глава комитета Сергей Серов.

Из-за того что выдавать надо было по 100 и 25 "кубов", образовалась большая очередь – на 2023 год уже более 7,5 тыс. желающих. Выделяемого на год управлением лесами лимита древесины хватает только 30-50 % граждан, подавших заявки, это около 1,5 тыс. человек в год. Так, в 2022 году, по словам Серова, выделили 129,5 тыс. кубов, в 2023-м будет на три тысячи "кубов" больше. И этого не хватает. Многим приходится ждать по три, а то и по пять лет.

При этом далеко не во всех случаях гражданам для ремонта дома и надворных построек требуется 25 куб. м древесины, а для постройки жилого дома 100 куб. м. На это вполне достаточно 70 куб. м, а то и меньше, уверен Серов.

"60 куб. м – приличный дом в 124 "квадрата" с летней мансардой, сарайкой и избушкой для собаки. Что ещё надо? Или мы коттеджи хотим иметь, но получат [бесплатный лес] только 10 % желающих", – заявил Серов.

Он заверил, что вопрос нормативов тщательно обсудили с муниципалитетами. И в большинстве главы и депутаты идею поддержали: лучше давать меньше леса, но большему числу желающих.

Кроме того, в списке аргументов Сергея Серова многочисленные факты перепродажи бесплатно полученной древесины (хотя это запрещено законом). То есть мало того, что есть большая очередь, так и получают лес часто те, кому он вовсе и не нужен.

С таким вариантом сокращения очередей согласны фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР.

Так, глава фракции ЕР Сергей Приб сказал, что 70 "кубов" – это вагон леса, и этого точно хватит.

Либерал-демократ Владимир Семёнов видит только два варианта: уменьшить норматив и увеличить объём леса, бесплатно отдаваемого гражданам.

"На второе мы повлиять не можем, остаётся только первое. Мы не должны лишать людей возможности получить древесину. Многие не могут ждать несколько лет и вынуждены покупать лес за свой счёт", – сказал Семёнов.

О том же говорит и глава фракции СРЗП Александр Молотов. А ещё он упрекает противников сокращения норматива в пиаре и популизме.

"Очередь растёт, динамика негативная. Популизм популизмом, но надо конкретные предложения", – ответил он коллегам-оппозиционерам.

Почему не все депутаты согласны с такой оптимизацией?

А коллеги-оппозиционеры в этот раз были от коммунистических фракций. Полностью против выступила КПРФ.

"Это значительное снижение объёмов деловой древесины для граждан. Чтобы построить жилой дом, будет на 30 % древесины меньше, а для ремонта – на 40%. Это ухудшит возможности граждан. Надо искать другие варианты", – заявил глава фракции КПРФ Андрей Кривов.

От "Коммунистов России" выступал Сергей Малинкович. Впрочем, он оговорился, что это лишь его мнение, во фракции позиции разделились. Так вот лично он считает, что людей напрасно лишают "этих несчастных 100 "кубов".

"У меня есть большое желание засучить рукава и рядом с Заксобранием построить дом. Все увидите, что 100 "кубов" не хватит. Почему уважаемый депутат Серов ограничивает, какой должен быть дом, это же вопрос творчества. А может, у меня и в 100 [кубов] не получиться уложиться", – как всегда красноречиво заявил он.

Но нормативы всё-таки сократили. За это выступили 40 депутатов, против было 22 человека.

Напомним, поправки в закон рассматривают ещё с прошлого года. В первом чтении их приняли ещё в октябре 2022-го. Против тогда выступили всё те же две фракции: все члены КПРФ и несколько "Коммунистов России".

Кстати, скоро депутаты внесут в закон ещё одну поправку. Сейчас вне очереди лес получают погорельцы и пострадавшие от стихийных бедствий. А будут также участники СВО и  члены их семей.

Комментарии 27

  • с такими депутатами и врагов не надо!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Да нам не только врагов, нам и депутатов-то таких требуется не особо. А если серьезно: кто-нибудь, приведите хоть один единственный пример, когда депутаты приняли какой-нибудь закон для народа, а не против него?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Вот кого мы выбрали Сами выбрали комерсов думающих только о своих доходах
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Даже дрова не получить , эти несчастные 8 кубов распределяются между своими сотрудниками. Чтоб простой житель деревни получил дрова кругляком , вы попробуйте выпишите сначала!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Встречное предложение-выдавать только по кубометру! Так за год всех осчастливить можно,по крайней мере-собак будками...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а че он визжит будто медведь с чирьем на заднице?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • это как бороться с ожирением удлинением ремня
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Этим деятелям место в мусорных банках.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера были по 5, но большие, но по 5, а сегодня по 3 но маленькие, зато по 3
    22 февраля, Гость   Ответить
  • @Выделяемого на год управлением лесами лимита древесины хватает только 30-50 % граждан, подавших заявки, это около 1,5 тыс. человек в год.@ Просто говоря т.е. для местных лесу нет? Чьи же тогда интересы блюдут краевые власти?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а как я могу получить положеный мне лес?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Так ради любопытства,а кто нибуть уже получал бесплатную деловую древесину на ремонт дома и построек раз в 15 лет?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Тем более, что леса вроде как и достаточно https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=3694 Как и в большинстве регионов РФ, в Алтайском крае лесной потенциал используется далеко не в полной мере. Так, расчетная лесосека (допустимый ежегодный объем изъятия древесины) в крае достигла 6,5 млн м3, а фактически объем древесины от всех видов рубок составляет 3-3,3 млн м3, или около 50% расчетной лесосеки. Таким образом, регион недополучает от своих лесных богатств примерно половину возможных доходов.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Я получил. Но забирать,своими силами, с деляны и качество не лучшее.Это либо доп.расходы,либо отказ от получения.В результате не такой уж он и льготный по цене получается.Решили как всегда не изучив до конца вопрос.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 1560 за заготовку в лесхоз,1000 за вывоз с деляны+транспортные до пилорамы+оплата распиловки (за куб).Решение приняли не изучив до конца вопрос.Они просто из камня строят.Пора губернатору немного проводить ряды наших избранник.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Так ради любопытства, а кто нибуДь уже получал бесплатную деловую древесину на ремонт дома и построек раз в 15 лет? 35 ЛЕТ ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ(РАЙОННЫЙ ЦЕНТР). ВПЕРВЫЕ О ТАКОМ СЛЫШУ. На кого распространяется этот закон? Амик, выясните, пожалуйста, как можно получить бесплатно эту древесину?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а как я могу получить положенный мне лес? 2 часа назад, Гость Ответить Интересный вопрос. Мне бы тоже хотелось это узнать.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Работаю учителем в селе. Впервые о таком законе слышу. Если бы знала, давно бы в очередь на получение бесплатного леса встала. Интересно, а кто-нибудь получал положенные 100 куб. м – для строительства жилого дома? Если есть такие в крае, отзовитесь. Напишите, в каком районе проживаете.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Подонки враги и вредители народу и стране. Деревянное частное строительство домов это форма приближающая Россию к решению проблемы жилья основы повышения рождаемости.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • НЕГОДЯИ и убийцы! и так во всем и везде.Не обеспечить а урезать норматив,повысить цены ,тарифы % по кредитам, и тем самым отсечь массу граждан которые не способны из за ими же установленных доходов пользоваться товарами и услугами необходимыми для поддержания своей жизнедеятельности. Или еще проще пересчитать по другой методе уменьшив положенный норматив
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и бесплатный лес людям урезали и коммуналку подняли, за то как вчера красиво путин говорил.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да, за границу гнать десятками тысяч кубов-это нормально. Свои люди земляники пусть роют. Это привычное жильё для народа.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Могу поделиться опытом получения 100 кубов в 2011 году. В сельской администрации одобрили моё заявление и направили в лесхоз. Но перед этим нужно было найти "пилораму",свалить лес привести на "пилораму"и распилить.За все надо заплатить и не малые деньги. Поэтому был как бы негласный договор 50 кубов пилорама забирает в виде расчета а 50 кубов они пилят мне бесплатно. Но даже за такой расклад из трёх "пилорам" никто не согласился. Лесничество по таким заявкам выдаёт деляну у черта на куличках как выразились пилорамщики поэтому сказали овчинка выделки не стоит. И еще нюанс в том что если выпишешь и не спилишь штраф. Не знаю как сейчас но было сто кубов на корню. Может и депутаты не в курсе просто уменьшили и всё.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Два раза строил дома, и решил, что бесплатный лес только для осссобых людей. Либо ждать пять лет, либо... Один дом построил из СИБита, другой из опилкобетона. А доски делать приходится из горбыля или третий сорт подешевле брать. На баню покупал 4 куба, вместе с полом и потолком по 18 тысяч за куб. Ну не дождаться бесплатного леса тем кто в нем нуждается!!!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, мы получали, но это совсем не бесплатно получается, вы должны сами выпиливать сами вывозить и ещё за куб 1500 мы платили , вот и посчитайте мы брали 25 кубов умножить на 1500 и все затраты на вырубку вывоз и расписку леса у нас обошлось в 100000р и это 6 лет назад
    22 февраля, Гость   Ответить
  • По полену скоро выдавать будут
    23 февраля, Гость   Ответить
  • В очередь, сукины дети!
    23 февраля, Гость   Ответить
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