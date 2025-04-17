"Сами себе бросили вызов". Турнир по шахматам грандиозного масштаба пройдет в Барнауле

Президент федерации шахмат региона Артем Поломошнов – о "Кубке Алтая", который соберет сотни участников со всей страны

17 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов / Фото: Екатерина Смолихина

Один из крупнейших детских турниров в России по шахматам пройдет в Барнауле с 30 апреля по 5 мая. На Алтай приедут более 600 человек со всех уголков страны. Соревнований такого масштаба в нашем регионе еще не проводили, хотя Барнаул уже принимал суперфиналы мужского и женского чемпионатов России и другие статусные турниры. Президент краевой федерации шахмат Артем Поломошнов рассказал amic.ru, почему "Кубок Алтая" – огромное событие для всего нашего региона. Участников и гостей соревнований ждут не только шахматные поединки, но и насыщенная развлекательная программа на центральной спортивной площадке региона – в "Титов-Арене".

"Кубок Алтая" – этап Детского Кубка России по шахматам и этап Всероссийского шахматного фестиваля "Интеллектуалы Сибири". В этих соревнованиях участвуют мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет. В прошлом году турнир собрал 420 юных шахматистов из 17 регионов, в этом ожидается 600 участников.

Небывалый масштаб

– Грандиозный турнир намечается. Артем Анатольевич, что команда организаторов приготовила?

– Да, турнир действительно намечается грандиозный. У нас уже накоплен большой организаторский опыт, но соревнований на 600 участников мы еще не проводили. При такой массовости очень сложно соответствовать уровню, к которому привыкли сами и к которому приучили игроков, болельщиков и тренеров.

В прошлом году в Барнауле проходили суперфиналы мужского и женского чемпионатов России – статусное мероприятие, участниками которого были лучшие шахматисты и шахматистки страны. И мы показали, что можем проводить турниры высочайшего уровня. Выполнить по пунктам райдеры гроссмейстеров оказалось непросто, но там было всего 20 участников: каждый на виду, каждому уделили внимание.

Предстоящий "Кубок Алтая" станет юбилейным. Турниру исполняется 15 лет, и мы решили сделать его крайне запоминающимся. Можно сказать, сами себе бросили вызов. В последние годы к нам приезжало чуть более 400 человек из 15–17 регионов, теперь масштаб увеличится. Удалось повысить привлекательность соревнований за счет отмены турнирного взноса и введения гарантированного призового фонда в размере 500 тысяч рублей. Выполнение этих условий позволит участникам получить бонусные зачетные очки, что особенно актуально для ребят, претендующих на попадание в финал Детского Кубка России.

Кроме того, "Кубку Алтая" придал статус и тот факт, что шахматному турниру предоставили одну из центральных спортивных площадок края – "Титов-Арену". И мы понимаем, что она будет заполнена полностью.

– Что там будет происходить, помимо чисто спортивной части?

– Много активностей пройдет в холле арены. Принять участие в них могут все желающие. Программа составлена таким образом, чтобы и шахматисты, и родители, и тренеры провели время интересно и с пользой.

В каждый соревновательный день будет организовано несколько образовательных и развивающих площадок, гости "Кубка Алтая" смогут поиграть в настольные и активные игры. В другом конце холла соберем лекторий, где три мастер-класса даст известный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин. У нас в Барнауле есть прекрасный спортивный психолог Анна Кузнецова, она прочитает две лекции на тему мотивации и выстраивания системы взаимоотношений в треугольнике "спортсмен – тренер – родители". Заслуженный тренер России по спортивному ориентированию, кандидат экономических наук, доцент Михаил Виноградов, имеющий опыт работы с топовыми спортсменами из разных видов спорта, выступит с лекцией "Концепция Performance lifestyle в шахматах".

Также во время "Кубка Алтая" состоится всероссийский судейский семинар, его руководителем станет международный арбитр, лектор Федерации шахмат России Александр Шааб из Кемеровской области.

Впервые на этих соревнованиях мы запустим прямую трансляцию: через видеоплатформу "ВКонтакте" зрители смогут посмотреть церемонию открытия, а партии лидеров в эфире прокомментирует женской мастер ФИДЕ и популярный шахматный блогер Дарья Филиппова.

Чтобы всем было комфортно, в холле "Титов-Арены" разместим дополнительные скамейки, установим кулеры с водой. Будет работать несколько фуд-кортов. Программа получилась как никогда насыщенной. Возможно, дополнительно организуем экскурсии по городу, музеям, театрам. Надеюсь, на "Кубке Алтая" не будет скучающих. Организовать столь масштабное мероприятие нам помогают правительство Алтайского края, региональные Минспорт и Минобр, а также попечители федерации шахмат, за что хочется им всем сказать большое спасибо. Думаю, без них мы не смогли бы замахнуться на проведение мероприятия подобного масштаба.

Турнир "Кубок Алтая" / Фото: Екатерина Смолихина

– Можете назвать бюджет "Кубка Алтая"?

– Большой. И не сильно уступает бюджету, потраченному на суперфиналы. Конкретные цифры не назову. К сожалению, многие люди смотрят только в графу "расходы", сколько потратили, но почему-то не оценивают, как и куда идут финансовые потоки. На мой взгляд, мероприятия, подобные "Кубку Алтая", имеют мультипликативные эффекты для экономики.

Произведем грубый подсчет. Возьмем только приезжих участников, таких будет минимум 200 человек. Они приедут с родителями и тренерами, это еще 100 гостей. Неделю они будут здесь жить, а суточное проживание с питанием обойдется, наверное, тысячи в две за каждого. Получается, эти 300 человек заплатят 4,2 млн рублей только за проживание и питание. А ведь многие наверняка купят что-то еще, алтайские сувениры какие-нибудь. По сути, это увеличение валового продукта региона.

Да, организационные расходы получаются немаленькими. Однако сколько благ турнир принесет для местной экономики, как поднимет престиж города и края в глазах гостей! И даже если взять аренду "Титов-Арены" – сумма выглядит внушительной, но ведь эти деньги останутся в крае. Чем больше у нас таких вот мероприятий с приездом гостей, тем регион быстрее развивается.

Майские праздники

– Вы подробно рассказали о предстоящем "Кубке Алтая". А как проходил турнир предыдущие четырнадцать лет? С чего зародились соревнования?

– Турнир появился в 2011 году, когда наша команда приняла руководство краевой федерацией шахмат. Незадолго до этого, собственно, возник и сам Детский Кубок России.

Первые годы "Кубок Алтая" продвигался с трудом. Собирались шахматисты только из ближайших регионов. Из-за недобора участников мы иногда даже не проводили соревнования в возрастной группе до 15 лет, либо делали объединенный турнир, где юноши и девушки играли вместе. Остальные возрастные категории тоже закрывали с трудом.

В общем, первое время с такой организацией мы ходили по тоненькому льду. Решили пообщаться с тренерами, чтобы понять, что мы делаем не так и почему к нам не едут люди. И вот Татьяна Владимировна Цепенникова (женский мастер ФИДЕ. – Прим. ред.) предложила: "А давайте перенесем турнир на майские праздники". Это решение оказалось очень удачным и успешным. Как только "Кубок Алтая" сместился в календаре с июля на начало мая, сразу приехали 300 человек!

С каждым годом наш турнир становится все популярнее, даже несмотря на то, что он постоянно накладывается на командный чемпионат России, который проходит в Сочи.

Турнир "Кубок Алтая" / Фото: Екатерина Смолихина

"Стать сильнее"

– Какие успехи у алтайских шахматистов в Детском Кубке России?

– У нас в крае три обладателя Детского Кубка России. Первой этот трофей в 2018 году завоевала Виктория Лоскутова, которая, на мой взгляд, до сих пор остается достаточно перспективной спортсменкой. Она выигрывала первенство Европы среди девушек до 18 лет, сейчас приближается к званию женского международного мастера.

Через год после Виктории победительницей Детского Кубка России стала Дарья Хегай. Среди парней дважды на третью ступень пьедестала поднимался Владимир Юсупходжаев, а в прошлом году победителем стал Роман Ворошилов, выступавший в группе мальчиков до 13 лет. Кстати, тогда он занял первое место и на домашнем "Кубке Алтая", что значительно помогло ему пробиться в финал соревнований.

– Какую пользу детям, которые играют на среднем уровне и вряд ли будут претендовать на медали, принесет участие в таком крупном мероприятии, как "Кубок Алтая"?

– Для меня в детстве большие турниры всегда становились местом, где я находил новых друзей. Уверен, и здесь у ребят будет прекрасная возможность познакомиться и подружиться, а также окунуться в атмосферу спортивного праздника. Очевидно, что не все дети выиграют. Но тот, кто проиграет, все равно должен уехать не с плохим настроением, должен научиться делать выводы из своих ошибок, чтобы в будущем стать сильнее. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин любит повторять: "Что нас не убивает, делает сильнее". И пусть фраза избитая, я тоже так считаю. "Кубок Алтая" позволит юным шахматистам сыграть с сильными соперниками, проявить себя и просто здорово провести время. Ведь у нас будет много всего и шахматного, и околошахматного.

Узнать расписание матчей и подробную программу турнира можно по ссылке.