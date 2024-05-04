"Кубок Алтая". Крупнейший шахматный турнир открыли в Барнауле

Соревнования уже во второй раз принимает спортивный манеж "Политеха"

04 мая 2024, 07:30, ИА Амител

"Кубок Алтая – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Этап детского Кубка России по шахматам "Кубок Алтая" и этап шахматного фестиваля "Интеллектуалы Сибири" проходят в Барнауле с 2 по 8 мая. Это крупнейшие соревнования по шахматам в Алтайском крае. В них участвуют 420 девочек и мальчиков из разных уголков страны. Чтобы принять такое большое количество шахматистов, вновь, как и в прошлом году, был выбран спортивный манеж Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

На турнире сыграют ребята четырех возрастных категорий: до 9 лет, до 11 лет, до 13 лет и до 15 лет. Для ребят из Сибирского федерального округа заработанные очки будут иметь дополнительную ценность. Дело в том, что турнир даст старт новому сезону фестиваля "Интеллектуалы Сибири". В этом году его участников ждет заманчивый приз: победители получат путевки в Высшую лигу первенства России 2025 года. Такая договоренность с Федерацией шахмат России была достигнута в конце ноября во время визита исполнительного директора Александра Ткачева в Белокуриху.

Как прошло открытие "Кубка Алтая" – смотрите в нашем фоторепортаже.