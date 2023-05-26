Самокатчица в Барнауле помяла чужую машину и сбежала
Девушка потеряла управление и упала на припаркованный автомобиль
26 мая 2023, 14:17, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле девушка на самокате помяла чужую машину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Всё произошло неподалёку от дома на Балтийской, 96. Девушка ехала на самокате и потеряла управление. Она упала на припаркованную машину, замяв элементы кузова.
После падения самокатчица скрылась с места происшествия.
Владелец повреждённого автомобиля ищет девушку, чтобы решить вопрос без привлечения правоохранительных органов.
14:38:38 26-05-2023
Меня вот такие люди прям удивляют, особенно которые в Барнаул22. Чё старащать то? Иди и пейщи заяву, хотя в РОВД или ТОМе, ему прям там на 99% прямым текстом скажут, что ненайдем. Так то с таким качеством видоса никого он не найдет!
15:49:25 26-05-2023
Гость (14:38:38 26-05-2023) Меня вот такие люди прям удивляют, особенно которые в Барнау... Да что ты говоришь ? Найти то может не только милиция, есть и другие, девка то явно местная, наверняка не раз тут светилась, да и кто самокат брал в аренду легко определить и за жабры взять, а он арендный на 99%. Найти ее достаточно просто, было бы желание и тогда она легко уже не отделается. так что ей лучше бы не обострять, а договориться с хозяином машины по хорошему.
14:48:56 26-05-2023
Самокатчики задолбали - с ног сшибают на тротуаре
15:13:27 26-05-2023
Поскорей бы уже в воздухе гонять, а то на земле одни колапсы происходят. То им велосепедисты мешают , то на роликах , то самокатчики. Все недовольные, злые какие то. Да и прогресс на одном месте стоит, напишу сегодня вечером Маску письмо, может наконец то хоть кто то это направление начнет двигать.
15:30:55 26-05-2023
На видео видно что бабень жирная. Когда резко повернула в лево, титьки и зад по инерции двигались в сторону авто . Она не виновата, это закон физики. Но с другой стороны еслибы меньше хомячила и побольше ходила пешком, а не на самокате перемещалась, то не весила бы за сотку и в поворот вписалась бы.
16:48:32 26-05-2023
Найти можно легко, все самокаты оборудованы gps. Чтобы активировать любой самокат нужно ввести данные с банковской карты.
20:35:39 26-05-2023
горожанка (16:48:32 26-05-2023) Найти можно легко, все самокаты оборудованы gps. Чтобы актив... вот тоже интересно а по правилам ли он там припарковался а то мож он и причинил вред здоровью самокату и девке тогда и искать не надо никого
20:33:35 26-05-2023
Гость (15:30:55 26-05-2023) На видео видно что бабень жирная. Когда резко повернула в ле... зачет !!! только там корма наверное по инерции потянула