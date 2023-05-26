Самокатчица в Барнауле помяла чужую машину и сбежала

Девушка потеряла управление и упала на припаркованный автомобиль

26 мая 2023, 14:17, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле девушка на самокате помяла чужую машину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Всё произошло неподалёку от дома на Балтийской, 96. Девушка ехала на самокате и потеряла управление. Она упала на припаркованную машину, замяв элементы кузова.

После падения самокатчица скрылась с места происшествия.

Владелец повреждённого автомобиля ищет девушку, чтобы решить вопрос без привлечения правоохранительных органов.