Сумку с деньгами украли у пассажира барнаульского троллейбуса

Похитителя ищут через социальные сети

25 мая 2023, 16:51, ИА Амител

Кадр из видео

Неизвестный в барнаульском троллейбусе украл сумку, в которой находились документы и 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошёл 23 мая около 16:00 в троллейбусе № 1. Похититель сел в троллейбус на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, а вышел на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова.

На вид мужчине около 50-55 лет, рост около 170-175 сантиметров. Был одет в куртку болотного цвета, фиолетовую рубаху, болотного цвета брюки и чёрные туфли. Сумка, которую он унёс, также была чёрного цвета.