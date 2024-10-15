Самокаты в Алтайском крае могут подключить к ГЛОНАСС

Пилотный проект уже реализуется в Москве

15 октября 2024, 06:45, ИА Амител

Электросамокат / Фото: unsplash.com/photos/black-and-red-kick-scooter-on-brown-concrete-floor-wVgruyzRE8c

Алтайские самокаты могут быть подключены к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" для массового замедления или блокировки в определенных геозонах. Об этом сообщает Business FM Барнаул.

"Этот транспорт позволяет оперативно перемещаться, и мы внедряем изменения для контроля, в том числе зоны замедления или запретные зоны, где средства индивидуальной мобильности не могут двигаться быстрее или вовсе. Это социальная функция, которая будет интегрирована в интеллектуальную транспортную систему", – пояснил директор по региональным продажам ГЛОНАСС Виталий Деркач.

Он отметил, что внедрение системы не превысит текущих затрат на самокаты, но не сообщил конкретных цифр. Пилотный проект тестируется в Москве, где отслеживается более пяти тысяч самокатов с помощью спутников. Скорость снижается в парках и скверах. После сбора данных и законодательного урегулирования систему планируется внедрить в регионах, включая Алтайский край, но точных сроков пока нет.

По данным Госавтоинспекции, за весну и лето самокатчики Барнаула нарушили правила почти тысячу раз и произошло 53 ДТП. В городе есть только одна запретная зона для самокатов и четыре "тихих" участка. Возможно, внедрение связи со спутниками уменьшит количество происшествий.