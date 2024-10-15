Самокаты в Алтайском крае могут подключить к ГЛОНАСС
Пилотный проект уже реализуется в Москве
15 октября 2024, 06:45, ИА Амител
Алтайские самокаты могут быть подключены к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" для массового замедления или блокировки в определенных геозонах. Об этом сообщает Business FM Барнаул.
"Этот транспорт позволяет оперативно перемещаться, и мы внедряем изменения для контроля, в том числе зоны замедления или запретные зоны, где средства индивидуальной мобильности не могут двигаться быстрее или вовсе. Это социальная функция, которая будет интегрирована в интеллектуальную транспортную систему", – пояснил директор по региональным продажам ГЛОНАСС Виталий Деркач.
Он отметил, что внедрение системы не превысит текущих затрат на самокаты, но не сообщил конкретных цифр. Пилотный проект тестируется в Москве, где отслеживается более пяти тысяч самокатов с помощью спутников. Скорость снижается в парках и скверах. После сбора данных и законодательного урегулирования систему планируется внедрить в регионах, включая Алтайский край, но точных сроков пока нет.
По данным Госавтоинспекции, за весну и лето самокатчики Барнаула нарушили правила почти тысячу раз и произошло 53 ДТП. В городе есть только одна запретная зона для самокатов и четыре "тихих" участка. Возможно, внедрение связи со спутниками уменьшит количество происшествий.
07:02:21 15-10-2024
Да не будем мы ездить на ентих самокатах... Не будем
09:23:04 15-10-2024
Терпеть не могу электросамокаты. Хотя они не виноваты... Пугают те, кто на них ездят, наплевав на окружающих. На пешеке не спешиваются, ездят по дороге без защиты, ездят по двое, и т д. Никакого соблюдения правил.
09:24:03 15-10-2024
Дешевле их просто запретить...По крайней мере пока не появятся СПЕЦИАЛЬНЫЕ дорожки для них...Вне этих дорожек - только пешком, придерживая самокат...
09:58:17 15-10-2024
Хорошее дело. Теперь самокатов не будет.
12:45:16 15-10-2024
Гость (09:58:17 15-10-2024) Хорошее дело. Теперь самокатов не будет.... Где написано,что их не будет?!!!!
12:58:27 15-10-2024
Их не замедлять надо,а запретить!! Народ ходит на работу,в магазины,в поликлиники исключительно через парки что ли?!? А по остальным улицам,проспектам на коптерах наверное летать надо,пешеходам уже нет места,везде летят самокатчики и велосипедисты,нарушали и нарушают правила,не спешиваюися на проезжей части на переходах,ездят вдвоем,в т.ч. и дети плюют на запреты !!! Мою дочь на Строителей самокатчик так долбанул по руке рулём,что теперь у нее страх ходить по улице... Нарушителей гораздо больше,чем их ловят,наказывают. Скорость ограничения 25 км?,законодатели и депутаты,вы сами на себе не пробовали удержаться от удара при таком ограничении,или у вас на затылке глаза,что позволяет вам уберечь себя любимого??! А ребенка только на руках сможете удержать,чтоб он упаси бог не дернулся в сторону,а там самокатчик увидел для себя зелёный свет... Нет уж,если люди поголовно нарушают правила езды,то надо просто запретить этот транспорт !!!
16:21:54 15-10-2024
запретите эту мерзость, соцнапряжение выше некда а они глонас! кто то в правительстве вложился в самокаты или что? почему их так лоббируют и тащат вопреки гражданам и их протестам!
17:53:47 15-10-2024
а толку если гугл зазблокирует свои сервисы