Самолет-амфибия дважды сбросил воду на горящий лес в Алтайском крае

Если огонь доберется до населенных пунктов – специалисты готовы к проведению эвакуации

08 июня 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

78 человек и 18 единиц техники от МЧС России тушат большой природный пожар в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Самолет-амфибия, который ранее прилетел из Красноярска, уже дважды сбросил воду над горящим лесом.

На случай, если огонь доберется до населенных пунктов, силы приведены в готовность к проведению эвакуации.

На участке автодороги К-03 от села Новоегорьевское до села Волчиха из-за задымления временно ограничили движение.