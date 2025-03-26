Самолет Ан-12 опрокинулся при заходе на посадку в Новом Уренгое

На борту находились восемь человек

26 марта 2025, 16:48, ИА Амител

Самолет Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел около часа назад. Борт выполнял грузовой рейс из Сабетты. По предварительным данным, самолет не выпустил шасси: на кадрах он катится по снегу, врезается в сугроб и после заваливается на бок.

Всего на борту находилось восемь членов экипажа. О пострадавших не сообщается. Разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.