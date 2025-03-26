Самолет Ан-12 опрокинулся при заходе на посадку в Новом Уренгое
На борту находились восемь человек
26 марта 2025, 16:48, ИА Амител
Самолет Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел около часа назад. Борт выполнял грузовой рейс из Сабетты. По предварительным данным, самолет не выпустил шасси: на кадрах он катится по снегу, врезается в сугроб и после заваливается на бок.
Всего на борту находилось восемь членов экипажа. О пострадавших не сообщается. Разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.
19:31:24 26-03-2025
Всё стареет. Самолёт очень надёжный.
20:59:58 26-03-2025
Это второй АН-12 за историю аэропорта Новый -Уренгой.
09:56:19 27-03-2025
Никто там не пострадал, он сел уже, тормознул крылом. Кому-то влетит, так как шасси уже до этого барахлило.