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Самолет Ан-12 опрокинулся при заходе на посадку в Новом Уренгое

На борту находились восемь человек

26 марта 2025, 16:48, ИА Амител

Самолет Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел около часа назад. Борт выполнял грузовой рейс из Сабетты. По предварительным данным, самолет не выпустил шасси: на кадрах он катится по снегу, врезается в сугроб и после заваливается на бок.

Всего на борту находилось восемь членов экипажа. О пострадавших не сообщается. Разлива топлива не произошло. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.

Происшествия крушение самолета

Комментарии 3

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Гость

19:31:24 26-03-2025

Всё стареет. Самолёт очень надёжный.

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Гость

20:59:58 26-03-2025

Это второй АН-12 за историю аэропорта Новый -Уренгой.

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Гость

09:56:19 27-03-2025

Никто там не пострадал, он сел уже, тормознул крылом. Кому-то влетит, так как шасси уже до этого барахлило.

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