Самолет, экстренно севший в поле под Новосибирском, постоит здесь несколько месяцев

Аграрии заявили, что будут убирать урожай и просто обойдут борт стороной

22 сентября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: BAZA

Самолет "Уральских авиалиний", который экстренно сел в поле под Новосибирском, задержится здесь на несколько месяцев. Об этом сообщает Mash Siberia.

Борт не получил серьезных повреждений при посадке и, как предполагают в компании, в будущем еще сможет летать. Пока специалисты чинят поврежденные детали, он продолжит стоять в поле.

Руководитель "Колхоза им. Ленина" Александр Комаровский рассказал о том, что больше, чем сам самолет, урожаю в поле навредила спецтехника, которая постоянно подъезжала к нему.

Урожай будут собирать, огибая оставленное воздушное судно.