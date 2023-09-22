Самолет, экстренно севший в поле под Новосибирском, постоит здесь несколько месяцев
Аграрии заявили, что будут убирать урожай и просто обойдут борт стороной
22 сентября 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: BAZA
Самолет "Уральских авиалиний", который экстренно сел в поле под Новосибирском, задержится здесь на несколько месяцев. Об этом сообщает Mash Siberia.
Борт не получил серьезных повреждений при посадке и, как предполагают в компании, в будущем еще сможет летать. Пока специалисты чинят поврежденные детали, он продолжит стоять в поле.
Руководитель "Колхоза им. Ленина" Александр Комаровский рассказал о том, что больше, чем сам самолет, урожаю в поле навредила спецтехника, которая постоянно подъезжала к нему.
Урожай будут собирать, огибая оставленное воздушное судно.
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14:47:38 22-09-2023
ночью его охраняют?
15:15:49 22-09-2023
Гость (14:47:38 22-09-2023) ночью его охраняют?... С какой целью интересуешся ?
14:50:53 22-09-2023
Интересно как его оттуда будут эвакуировать? И откуда он взлетит?
15:14:55 22-09-2023
ВППшку за колхозом построят
15:17:04 22-09-2023
Роман (14:50:53 22-09-2023) Интересно как его оттуда будут эвакуировать? И откуда он взл... Уже никогда не взлетит, т.к. разберут на части и вывезут, а вот собрать не получится, т.к. после самосбора уже никто не даст ему летную лицензию. Это только завод изготовитель может, а вот с этим и есть главная проблема.
15:08:46 22-09-2023
Местная братва уже на алюминий планы строит.
15:09:54 22-09-2023
Подморозит и вытянут
15:32:21 22-09-2023
Гость (15:09:54 22-09-2023) Подморозит и вытянут... Куда? Предыдущий, севший на поле с кукурузой, распилили. Думаете, пшеничное поле больше похоже на ВПП?
23:15:15 22-09-2023
Гость (15:09:54 22-09-2023) Подморозит и вытянут... Куда вытянут то его? Там же его разбирать нужно, причем, разборку необходимо производить еще целую кучу систем, демонтаж оборудования, а кто собирать будет у него есть лицензия на проведение монтажно-сборочных работ? Нет! Вот и останется использовать его как на запчасти, но пока признаваться в этом не хотят, а потом забудется, прошедший случай с авиапроишествием не так остро будет восприниматься. И спокойно его разберут.
15:27:01 22-09-2023
разберут