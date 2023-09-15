Пилот севшего под Новосибирском самолета объяснил отказ приземляться в Омске

Экипаж полетел в новосибирский аэропорт, хотя длина посадочной полосы позволяла приземлиться в Омске

15 сентября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: соцсети

Капитан "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который в пшеничном поле под Новосибирском благополучно посадил Airbus A320, рассказал, что посадочной полосы в аэропорту Омска хватило бы для посадки, но решение было принято из-за метеоусловий и отказа "зеленой" гидросистемы. Об этом пишет Telegram-канал "Авиаторщина".

Отказ "зеленой" гидросистемы на этом самолете влечет за собой падение давления, увеличение расхода топлива и посадочной дистанции, а основная и автоматическая системы торможения становятся неисправными.

"Он не рискнул сажать в Омске борт с таким отказом из-за метеоусловий. По его словам, был очень сильный сдвиг ветра и порывистый ветер – это передавали записи и диспетчеры", – говорится в сообщении.

Командир боялся при таком ветре слететь с короткой и узкой полосы (ширина – 45 метров) и загореться: на самолете отказали реверс одного двигателя, управление носовой стойкой шасси, а также были неисправны основная и автоматическая системы торможения.

Отмечается, что Белов ни разу в жизни не сталкивался с таким отказом и он не понимал, как будет вести себя самолет, ведь в подобной ситуации борт управляется совершенно по-другому.

При этом экипаж два раза пытался зайти на посадку в Омске. После этого командир посчитал, что целесообразнее и безопаснее следовать на запасной аэродром в Новосибирск, где длина полосы 3600 м, а ширина – 60.

"При принятии решения об уходе на запасной в баках самолета, со слов капитана, оставалось 4,2 тонны топлива. Для ухода в Новосибирск требовалось 3,8 тонны: из них 2,62 тонны – непосредственно до Толмачево, а 1,15 тонны – на "зону ожидания" над запасным. По прилете в Новосибирск должно было остаться больше тонны топлива", – говорится в сообщении.

Однако в пути топливо стало критически быстро уменьшаться и не сходиться с расчетом. Тогда командир принял решение о посадке на подобранную площадку. Самолет посадили в пшеничном поле – на единственной площадке, где можно было это сделать. При этом топлива оставалось лишь на пять минут, всего 200 кг.

Ранее алтайский летчик прокомментировал экстренную посадку лайнера в поле под Новосибирском.