Самолет не смог приземлиться в Барнауле из-за сильнейшего тумана
Лайнер направили в Абакан
29 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Утром 29 июля рейс из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Барнаула и его отправили в Абакан, сообщает "АиФ-Алтай".
"Сейчас ожидается вылет из столицы Республики Хакасия в международном аэропорту Абакана", – рассказали изданию пассажиры.
Планируется, что самолет прилетит в барнаульский аэропорт в 14:14.
В Новосибирск борт направить не могли, потому что сильнейший туман и там окутал аэропорт. Как уточняет Telegram-канал Shot, этим утром пришлось задержать десятки авиарейсов.
"Из-за низкой видимости самолеты вынуждены наматывать круги в небе, а некоторые отправляют в соседние города. Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска, из Сочи – в Новокузнецке, а из Улан-Удэ – в Томске", – говорится в сообщении.
11:48:59 29-07-2024
"Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в Томске дочь встречаю, потому знаю.
13:27:14 29-07-2024
Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Там что, один рейс на всю страну?
13:37:02 29-07-2024
Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Может другой рейс. Другая авиакомпания.
16:43:11 29-07-2024
Гость (13:37:02 29-07-2024) Может другой рейс. Другая авиакомпания.... На запасной угнали только один рейс из Москвы. Остальные не севшие были с других городов. В Омск не угнали никого.
14:06:13 29-07-2024
Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Из Барнаула, успел добраться до Омска, а потом до Томска добежал/доехал? Не верю. (с)
16:44:53 29-07-2024
Гость (14:06:13 29-07-2024) Из Барнаула, успел добраться до Омска, а потом до Томска доб... Пропущена одна запятая, должно быть так: ""Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в Томске, дочь встречаю, потому знаю."