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Самолет не смог приземлиться в Барнауле из-за сильнейшего тумана

Лайнер направили в Абакан

29 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Самолет в тумане / Фото: t.me/shot_shot
Самолет в тумане / Фото: t.me/shot_shot

Утром 29 июля рейс из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Барнаула и его отправили в Абакан, сообщает "АиФ-Алтай".

"Сейчас ожидается вылет из столицы Республики Хакасия в международном аэропорту Абакана", – рассказали изданию пассажиры.

Планируется, что самолет прилетит в барнаульский аэропорт в 14:14.

В Новосибирск борт направить не могли, потому что сильнейший туман и там окутал аэропорт. Как уточняет Telegram-канал Shot, этим утром пришлось задержать десятки авиарейсов.

"Из-за низкой видимости самолеты вынуждены наматывать круги в небе, а некоторые отправляют в соседние города. Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска, из Сочи – в Новокузнецке, а из Улан-Удэ – в Томске", – говорится в сообщении.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 6

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Гость

11:48:59 29-07-2024

"Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в Томске дочь встречаю, потому знаю.

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Гость

13:27:14 29-07-2024

Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Там что, один рейс на всю страну?

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Гость

13:37:02 29-07-2024

Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Может другой рейс. Другая авиакомпания.

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Гость

16:43:11 29-07-2024

Гость (13:37:02 29-07-2024) Может другой рейс. Другая авиакомпания.... На запасной угнали только один рейс из Москвы. Остальные не севшие были с других городов. В Омск не угнали никого.

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Гость

14:06:13 29-07-2024

Гость (11:48:59 29-07-2024) "Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в То... Из Барнаула, успел добраться до Омска, а потом до Томска добежал/доехал? Не верю. (с)

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Гость

16:44:53 29-07-2024

Гость (14:06:13 29-07-2024) Из Барнаула, успел добраться до Омска, а потом до Томска доб... Пропущена одна запятая, должно быть так: ""Рейс из Москвы посадили в аэропорту Омска". Не правда, в Томске, дочь встречаю, потому знаю."

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