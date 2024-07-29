Самолет не смог приземлиться в Барнауле из-за сильнейшего тумана

Лайнер направили в Абакан

29 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Самолет в тумане / Фото: t.me/shot_shot

Утром 29 июля рейс из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Барнаула и его отправили в Абакан, сообщает "АиФ-Алтай".

"Сейчас ожидается вылет из столицы Республики Хакасия в международном аэропорту Абакана", – рассказали изданию пассажиры.

Планируется, что самолет прилетит в барнаульский аэропорт в 14:14.

В Новосибирск борт направить не могли, потому что сильнейший туман и там окутал аэропорт. Как уточняет Telegram-канал Shot, этим утром пришлось задержать десятки авиарейсов.