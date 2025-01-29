Самолет "Победы" подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем
По предварительной информации, он сел в Астрахани
29 января 2025, 22:14, ИА Амител
Самолет "Победы" Дубай – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как сообщает Telegram-канал Baza, он начал снижаться в районе Астрахани.
Как сообщает Telegram-канал Mash, самолет успешно сел в аэропорту Астрахани. По его информации, ложно сработала пожарная сигнализация. Информацию о посадке также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В "Победе" разбираются в ситуации.
Напомним, что 4 января самолет "Уральских авиалиний", который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Причиной стала техническая неисправность вскоре после вылета. По заявлению министерства посадка произошла 3 января в 17:55 по московскому времени (в 16:55 по местному).
23:00:07 29-01-2025
Летать "победой" в Дубай это звучит как шутка из стендапа
09:02:35 30-01-2025
Гость (23:00:07 29-01-2025) Летать "победой" в Дубай это звучит как шутка из стендапа... Летать сейчас на наших самолётах это скорей звучит , как подвиг!!! 😎🤣🤣🤣
09:05:00 30-01-2025
Сергей (09:02:35 30-01-2025) Летать сейчас на наших самолётах это скорей звучит , как под... Боинг уже наш? Когда приобрели?
09:25:01 30-01-2025
Гость (23:00:07 29-01-2025) Летать "победой" в Дубай это звучит как шутка из стендапа... Так это ж рейс не в Дубай , а ИЗ ДУБАЯ