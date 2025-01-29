Самолет "Победы" подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем

По предварительной информации, он сел в Астрахани

29 января 2025, 22:14, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com / Ross Parmly

Самолет "Победы" Дубай – Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как сообщает Telegram-канал Baza, он начал снижаться в районе Астрахани.

Как сообщает Telegram-канал Mash, самолет успешно сел в аэропорту Астрахани. По его информации, ложно сработала пожарная сигнализация. Информацию о посадке также подтвердило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В "Победе" разбираются в ситуации.

Напомним, что 4 января самолет "Уральских авиалиний", который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Причиной стала техническая неисправность вскоре после вылета. По заявлению министерства посадка произошла 3 января в 17:55 по московскому времени (в 16:55 по местному).