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Самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в Египте

Всего на борту воздушного судна было 236 пассажиров

04 января 2025, 11:10, ИА Амител

Взлетающий самолет / Иллюстративное фото: unsplash.com
Взлетающий самолет / Иллюстративное фото: unsplash.com

Самолет "Уральских авиалиний", который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Причиной стала техническая неисправность вскоре после вылета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.

По заявлению министерства посадка произошла в пятницу, 3 января, в 17:55 по московскому времени (в 16:55 по местному). Ее назвали благополучной.

Всего на борту лайнера было 236 пассажиров, перед посадкой командир самолета сообщил им о технической неисправности одного из двигателей.

После посадки самолет направили в специально отведенное место, а пассажиров доставили в зал международных вылетов. Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и ремонта самолета.

Напомним, что недавно экипаж самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси после взлета из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. До этого, 29 декабря 2024 года, в Южной Корее произошла авиакатастрофа, в которой погибло 179 человек. Тогда самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился во время посадки, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение.

 

Аэропорт Египет самолёт

Комментарии 3

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Сергей

11:31:18 04-01-2025

Ничего страшного, через год-два, все эти поломки самолётов прекратятся , потому что ломаться будет нечему 😎

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Musik

13:19:45 04-01-2025

Сергей (11:31:18 04-01-2025) Ничего страшного, через год-два, все эти поломки самолётов п... Сушки хорошо летают, ломаются редко.

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Гость из будущего

22:04:36 04-01-2025

Musik (13:19:45 04-01-2025) Сушки хорошо летают, ломаются редко. ...
Ломаются редко, потому что у них срок жизни короткий

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