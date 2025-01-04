Самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в Египте
Всего на борту воздушного судна было 236 пассажиров
04 января 2025, 11:10, ИА Амител
Самолет "Уральских авиалиний", который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Причиной стала техническая неисправность вскоре после вылета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.
По заявлению министерства посадка произошла в пятницу, 3 января, в 17:55 по московскому времени (в 16:55 по местному). Ее назвали благополучной.
Всего на борту лайнера было 236 пассажиров, перед посадкой командир самолета сообщил им о технической неисправности одного из двигателей.
После посадки самолет направили в специально отведенное место, а пассажиров доставили в зал международных вылетов. Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и ремонта самолета.
Напомним, что недавно экипаж самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси после взлета из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. До этого, 29 декабря 2024 года, в Южной Корее произошла авиакатастрофа, в которой погибло 179 человек. Тогда самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился во время посадки, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение.
11:31:18 04-01-2025
Ничего страшного, через год-два, все эти поломки самолётов прекратятся , потому что ломаться будет нечему 😎
13:19:45 04-01-2025
Сергей (11:31:18 04-01-2025) Ничего страшного, через год-два, все эти поломки самолётов п... Сушки хорошо летают, ломаются редко.
22:04:36 04-01-2025
Musik (13:19:45 04-01-2025) Сушки хорошо летают, ломаются редко. ...
Ломаются редко, потому что у них срок жизни короткий