Самолет, следовавший из Красноярска в Барнаул, вернулся после вылета
Причиной стала техническая неисправность
20 января 2025, 07:45, ИА Амител
Самолет ATR-42-500, следовавший рейсом Красноярск – Барнаул, после вылета вернулся в аэропорт. Причиной послужила техническая неисправность. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.
Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Красавиа".
"Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров", – заявили представители прокуратуры.
Посадку пилоты произвели в штатном режиме. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 35 пассажиров, в том числе трое детей. Воздушное судно отстранили от эксплуатации до выявления причин неполадки. Вопрос о доставке в пункт назначения пассажиров, находящихся в аэропорту, решают.
07:48:19 20-01-2025
Переживём как-нибудь и без самолётов. Деды на конях ездили и ничего, войну выиграли
08:04:51 20-01-2025
Гость (07:48:19 20-01-2025) Переживём как-нибудь и без самолётов. Деды на конях ездили и... Деды на конях ездили и ничего, войну выиграли ---- уже 80 лет в разных источниках пишут, что Т-34 был лучшим в мире. Может врут, но что АК наводнил весь мир, это факт. Понятно, что тут играет роль соотношение цена качество, но все равно показатель
09:38:05 20-01-2025
Гость (08:04:51 20-01-2025) Деды на конях ездили и ничего, войну выиграли ---- уже 80 ле... Ясное дело - простота конструкции повышает надежность. Лом - вообще неубиваемое инженерное решение.
15:48:42 20-01-2025
Гость (09:38:05 20-01-2025) Ясное дело - простота конструкции повышает надежность. Лом -... Лом - вообще неубиваемое инженерное решение ---- ну так на рынке ломов тоже надо суметь выиграть конкуренцию, а на рынке стволов еще сложней, а наши выиграли
07:49:07 20-01-2025
Самый безопасный транспорт, становится очень опасным
07:58:20 20-01-2025
Нехорошая новость
08:57:53 20-01-2025
Гость (07:58:20 20-01-2025) Нехорошая новость... Новость вполне ожидаемая, то ли еще будет.
10:05:50 20-01-2025
Гость (07:58:20 20-01-2025) Нехорошая новость... Необходимо срочно выяснить. Сможет ли Китай привезти на новые самолёты. Название не имеет значения.
09:01:27 20-01-2025
Командор сигареты забыл
12:44:35 20-01-2025
За неполный 2024 год число авиаинцидентов с пассажирскими самолетами российских авиакомпаний превысило показатели предыдущего года, достигнув рекорда за последние шесть лет. 208 на конец ноября, почти на 30% больше, чем за период 2023 г. (161 инцидент). Про мелкие технические проблемы уже не упоминается.
13:31:12 20-01-2025
Там по этому маршруту летает отличный советский самолет ЯК 42. Недавно летал в Красноярск и обратно. А технические неисправности случаются и с любимыми вами Боингами. Не реже.