Самолет, следовавший из Красноярска в Барнаул, вернулся после вылета

Причиной стала техническая неисправность

20 января 2025, 07:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет ATR-42-500, следовавший рейсом Красноярск – Барнаул, после вылета вернулся в аэропорт. Причиной послужила техническая неисправность. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "Красавиа".

"Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров", – заявили представители прокуратуры.

Посадку пилоты произвели в штатном режиме. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 35 пассажиров, в том числе трое детей. Воздушное судно отстранили от эксплуатации до выявления причин неполадки. Вопрос о доставке в пункт назначения пассажиров, находящихся в аэропорту, решают.