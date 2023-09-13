Произошедшее подтвердили в Минобороны

13 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: mil.ru

Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомплекта в бомбардировщике не было. Повреждений и жертв на земле после крушения также нет.

Спаслись ли пилоты и по какой причине рухнул самолет, не уточняется.

Напомним, 11 сентября борт "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Airbus летел из Сочи в Омск, но в небе у него возникли проблемы с гидравликой и пилоты перенаправили его в Новосибирск. Однако из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.