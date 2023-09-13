Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
Произошедшее подтвердили в Минобороны
13 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомплекта в бомбардировщике не было. Повреждений и жертв на земле после крушения также нет.
Спаслись ли пилоты и по какой причине рухнул самолет, не уточняется.
Напомним, 11 сентября борт "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Airbus летел из Сочи в Омск, но в небе у него возникли проблемы с гидравликой и пилоты перенаправили его в Новосибирск. Однако из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
08:13:38 13-09-2023
Диверсия?
10:42:29 13-09-2023
Су-24 машина строгая в управлении , ошибок пилотирования не прощает. Да и возраст уже сказывается.
10:57:26 13-09-2023
Никогда такого не было и вот опять
12:28:52 13-09-2023
Запчасти закончились или моторесур выработан?