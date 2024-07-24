Самолет упал вскоре после взлета в аэропорту Катманду

Капитану воздушного судна удалось выжить — его доставили в больницу

24 июля 2024, 16:24, ИА Амител

Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, в столице Непала. Об этом сообщает местное издание Kathmandupost.

Судно выполняло рейс до города в центральном Непале – Покхару. На борту находились 19 человек. По информации СМИ, пассажиров среди них не было – это были технические специалисты.

Кадры падения самолета попали на камеру. Перед тем как упасть, он сильно накренился в бок. После столкновения с землей борт загорелся.

Как сообщает Telegram-канал Baza, командиру воздушного судна удалось выжить. Его направили в местную больницу. Остальные люди погибли.