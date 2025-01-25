Самолет выехал за пределы ВПП в Хабаровском крае

На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа

25 января 2025, 15:24, ИА Амител

Кадр из видео: Baza / t.me/bazabazon

В Нелькане Хабаровского края самолет Ан-24 при взлете выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты, пишет Shot.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

На борту было 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

Уточняется, что борт рейса "Хабаровских авиалиний" должен был лететь по маршруту Нелькан – Хабаровск.