Самолет выехал за пределы ВПП в Хабаровском крае
На борту Ан-24 было 20 пассажиров и 4 члена экипажа
25 января 2025, 15:24, ИА Амител
Кадр из видео: Baza / t.me/bazabazon
В Нелькане Хабаровского края самолет Ан-24 при взлете выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты, пишет Shot.
По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
На борту было 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.
Уточняется, что борт рейса "Хабаровских авиалиний" должен был лететь по маршруту Нелькан – Хабаровск.
15:44:45 25-01-2025
На взлете? Однако шибко повезло...