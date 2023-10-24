Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми

На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа — никто из них не пострадал

24 октября 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы утром 24 октября при посадке в аэропорту Большое Савино в Перми. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа – никто из них не пострадал.

Самолет выполнял рейс 5Н 583 и прибыл в Пермь из Санкт-Петербурга. Всех пассажиров доставили в аэропорт. Специалисты наземных служб воздушной гавани решают вопрос об эвакуации лайнера на стоянку.

Инцидент привел к временному закрытию аэропорта Большое Савино. Об открытии ВПП и причинах случившегося сообщат дополнительно.