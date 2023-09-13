Какие выплаты положены пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском?
В авиакомпании пообещали выплатить каждому пассажиру по 100 тысяч рублей "за испуг"
13 сентября 2023, 13:40, ИА Амител
Все пассажиры рейса Сочи – Омск, совершившего аварийную посадку 12 сентября в поле в Новосибирской области, были застрахованы. К счастью, авиаинцидент обошелся без жертв. Однако медицинская помощь нескольким пассажирам все же понадобилась. Позднее генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщил, что каждому пассажиру лайнера выплатят по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за "испуг". Страховой юрист Ольга Писанова рассказала amic.ru, кто имеет право на выплаты и в каком размере.
Кому положены страховые выплаты?
А что насчет 100 тысяч рублей, которые страховая компания обещала выплатить всем пассажирам за "испуг"?
Да, ранее в СМИ действительно появилась информация о том, что каждому пассажиру рейса, приземлившегося на пшеничном поле, выплатят денежную компенсацию. По словам генерального директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, ее размер составит 100 тысяч рублей.
"Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей как компенсация за испуг", – отметил Скуратов.
Впрочем, по словам Писановой, такого страхового риска, как "испуг", просто не существует.
То есть 100 тысяч рублей не заплатят?
"Это заявление можно рассматривать не более чем как удачный пиар-ход. Оно вводит в заблуждение других пострадавших и создает неодинаковое отношение к боли. Другие пострадавшие, у которых, условно, шрам в 54 см на лице, начнут интересоваться: а почему мне не заплатили?" – отмечает юрист.
По ее мнению, если пассажирам и выплатят обещанные 100 тысяч рублей, "это не будет иметь никакого отношения к обязательному страхованию". И моральный вред, связанный с такими ситуациями, обычно возмещается самой авиакомпанией, а не страховщиками, говорит собеседник.
А как получить выплаты пострадавшим пассажирам?
Какой размер компенсации?
Размеры выплат определяет постановление правительства РФ № 1164. В документе прописаны фиксированные суммы выплаты для каждой конкретной травмы.
Ушиб, например, оценивается в одну тысячу рублей. Если травм несколько, выплаты за них суммируются, но не превышают два миллиона рублей. Каждый случай рассматривается индивидуально, и размер страховой выплаты может зависеть от различных факторов, включая характер полученных травм, говорит Ольга Писанова.
В целом размер компенсации за вред здоровью рассчитывается по аналогии с травмами, полученными в ДТП, и пассажиры самолета имеют такие же права, как пассажиры общественного транспорта.
А если пострадал багаж? За него тоже заплатят?
Как быстро придут выплаты?
Что произошло?
Утром 12 сентября самолет Аirbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Из-за проблем с гидравликой лайнер перенаправили в Новосибирск, где взлетная полоса длиннее. Пилоты поняли, что топлива не хватит, и приняли решение сажать самолет в поле. Приземление прошло успешно, никто не пострадал. Однако ряд СМИ писали, что четверо человек все же обратились за медицинской помощью.
К месту приземления направили оперативную и аэромобильную группы. Пассажиров разместили в местном Доме культуры. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведется следствие.
13:51:42 13-09-2023
Натворили лётчики делов, нанеся авиакомпании миллионные убытки в долларах. Что касается посадки, то она на этих типах лайнеров выполняется на полном автомате. Лишь очень повезло, что не было пеньков и проводов. Голос и инструкции проводников на случай таких ЧП записывается заранее и включается простым нажатием клавиши на пульте.
15:33:40 13-09-2023
О как! А нафиг вообще летчики там, если все автоматически происходит? Как то больше веры не вам, а пассажирам авиалайнера, которые благодарили экипаж. И уж, кто виноват,то точно не летчики. Неполадки в самолете который тем более ломался недавно уже... Должно быть понятно каждому( если не с луны вернулся) почему здесь и сейчас это происходит.
15:57:25 13-09-2023
Гость (15:33:40 13-09-2023) О как! А нафиг вообще летчики там, если все автоматически пр... Уже вчера всё было понятно тем, кто элементарно в теме, как всё устроено. **** И на ютьюбе уже выложены полные переговоры экипажа с диспетчерами в Омске. Вина - полностью на экипаже, поскольку они намеренно и самовольно отказались от пасадки в Омске, не учтя, что топлива им до Новосибирска заведомо не хватит.
16:21:50 13-09-2023
Гость (15:33:40 13-09-2023) О как! А нафиг вообще летчики там, если все автоматически пр... Не верите комментаторам, почитайте мнение авиаэкспертов, вина летчиков присутствует, по их мнению, а они явно разбираются большего нас вместе взятых
16:57:12 13-09-2023
Гость (16:21:50 13-09-2023) Не верите комментаторам, почитайте мнение авиаэкспертов, вин... Вы, наверное, из тех кто и экспертам из ящика верит. По всем вопросам. Я не из тех)) Самолеты развпливаются- факт. Запчасти импортнве- не поставляются. Факт. Летчики посадили самолет. Все живы. Факт.
19:21:12 13-09-2023
Гость (16:57:12 13-09-2023) Вы, наверное, из тех кто и экспертам из ящика верит. По всем... Посадили не там где нужно, а изменили траекторию полета - факт
22:26:02 13-09-2023
Гость (19:21:12 13-09-2023) Посадили не там где нужно, а изменили траекторию полета - фа... Значит у них были основания так поступить. Главное- они спасли жизни людей. И что это самое главное- неоспоримый факт.