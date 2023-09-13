Да, ранее в СМИ действительно появилась информация о том, что каждому пассажиру рейса, приземлившегося на пшеничном поле, выплатят денежную компенсацию. По словам генерального директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова, ее размер составит 100 тысяч рублей.

"Договорились со страховой компанией. Каждому будет выплачено по 100 тысяч рублей как компенсация за испуг", – отметил Скуратов.

Впрочем, по словам Писановой, такого страхового риска, как "испуг", просто не существует.