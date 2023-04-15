Собаки помешали вылету самолета из Барнаула

Судно отправилось в Тюмень со второй попытки

15 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле выбежавшие на взлётно-посадочную полосу собаки помешали вылету самолёта авиакомпании Utair в Тюмень. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Происшествие случилось вечером 13 апреля. Изначально экипаж получил разрешение на взлёт, но вскоре из-за появившихся на ВПП четвероногих был прерван.

"После повторного осмотра ВПП и доклада об отсутствии посторонних предметов на ВПП взлёт произведён", – говорится в сообщении.

Ранее сообщили, что в Барнауле не смогли найти подрядчика на отлов бродячих собак.