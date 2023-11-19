Самолеты перенаправили из Барнаула в Новосибирск из-за сильного ветра

В связи с этим задержаны обратные рейсы в Москву и Санкт-Петербург

19 ноября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за штормового ветра самолеты, которые должны были сесть в Барнауле, перенаправили в Новосибирск, пишет "Катунь 24".

В Новосибирске приземлились рейсы Домодедово – Барнаул и Санкт-Петербург – Барнаул.

"Пассажиры сейчас находятся в аэропорту. Добраться до Барнаула самостоятельно они не могут, так как им не отдают багаж", – отмечает издание.

Задержаны обратные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, указано на сайте барнаульского аэропорта.

Предположительно, из новосибирского аэропорта рейс из Санкт-Петербурга вылетит в Барнаул в 21:55, рейс из Москвы – в 13:00.