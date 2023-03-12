Самозанятых больше, юрлиц меньше. В Алтайском крае подвели итоги развития МСП

Малый и средний бизнес в регионе продолжает устойчиво развиваться, несмотря на санкции, считают власти

12 марта 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: synergy.ru

За 2022 год в Алтайском крае прекратили свою деятельность около 700 компаний. При этом число ИП выросло в регионе за тот же период на 1100. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По словам чиновника, сейчас в регионе примерно 84% от экономически активного населения занято в сфере малого и среднего предпринимательства. Всего в крае работает 27,5 тысячи юрлиц и 46,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых в Алтайском крае также выросло за последний год и составляет уже около 75 тысяч человек.

Сокращение числа компаний за прошлый год Евстигнеев связал с деятельностью налоговой службы. По его словам, ФНС занимается вычищением реестра (ЕГРЮЛ, – прим. ред.). Из него исключают те компании, кто фактически не ведёт никакой деятельности.

По оценке начальника профильного управления, сейчас в крае преобладают компании, относящиеся к микробизнесу. Их число достигает 95-96%. В штате таких компаний значится, как правило, не более 15 человек. Также они характеризуются небольшим оборотом. К малым компаниям принадлежит от 3% до 3,5% юрлиц, работающих на рынке. Численность штата в них может достигать 100 человек. Наконец, к средним компаниям относятся те, где штат варьируется от 100 до 250 человек.

Как отметил Александр Евстигнеев, в торговле работает 28 % от всех субъектов МСП, на транспорте – 11 %, в обрабатывающих производствах – 10 %, в строительстве – 8 %, в сельском хозяйстве – 7 %. В целом же около трети экономически активного населения Алтайского края заняты в сфере малого и среднего предпринимательства.

Начальник управления оценил текущее состояние МСП в крае как устойчивое: "Предприниматели достойно продолжают преодолевать все те вызовы, которые были связаны с коронавирусом и санкционным давлением. Они делают шаги и для дальнейшего развития".

За девять месяцев 2022 года оборот компаний, представляющих МСП, по отношению к аналогичному периоду 2021 года вырос с 308 до 365 млрд рублей. Объём отгруженных товаров и оказанных услуг за этот же период составил 132 млрд рублей.