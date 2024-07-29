Самозанятых обяжут отчитываться перед Росстатом — усложнит ли закон их работу?
Госдума приняла законопроект, по которому плательщик налога на профессиональный доход обязан безвозмездно предоставлять данные, связанные с ведением предпринимательской деятельности
29 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Самозанятых посчитают. Как сообщает Business FM* Барнаул, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому плательщик налога на профессиональный доход обязан безвозмездно предоставлять Росстату данные, связанные с ведением предпринимательской деятельности и необходимые для формирования официальной статистики. В чем суть закона – объяснила Ольга Сорокина, руководитель аутсорсинговой компании "1+1".
"Изначально он задумывался как облегчающий положение малого бизнеса и внедрялся для того, чтобы сократить количество отчетов, убрать разрозненность и дублирование различных форм в различные ведомства, кроме органов статистики. Однако эксперты, которые уже сейчас изучили этот закон, заявляют, что каких-то улучшений не произошло. В частности, осталось сплошное пятилетнее статистическое наблюдение, а правительству отдали на откуп возможность устанавливать формы для выборочного наблюдения, которые совершаются там ежемесячно, ежеквартально или ежегодно вот сейчас такую отчетность у нас дают и предприниматели, и малые предприятия, и микропредприятия", – сказала Сорокина.
Эксперт отметила, что всю статистическую отчетность, предположительно, можно будет сдавать через специальную цифровую платформу. Пока не совсем понятно, что это будет, но уже точно известно, что для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
"Да, ввели обязательную статистическую отчетность для самозанятых, что интересно, потому что самозанятость как форма изначально предполагалась максимально простой. Более того, есть приложение, в котором фиксируется определенное количество данных, прежде всего – денежных, по самозанятым. И теперь, по сути, они также должны будут обзавестись электронной цифровой подписью и периодически сдавать эту статистическую отчетность. Ну, в общем, не знаю я, где здесь улучшение", – добавила она.
Сорокина допустила, что в отчет войдут такие показатели, как объем выручки, направление деятельности, количество работников. Хотя Росстат мог бы взять эти данные из приложения "Мой налог" и автоматизировать процесс, а не нагружать самозанятых лишней отчетностью.
Сейчас – до вступления нового закона в силу – определенного перечня отчетности для малых предприятий нет. Орган статистики ежегодно утверждает у себя на сайте выборку и перечень форм. Конкретное предприятие или предприниматель должны зайти и посмотреть, какие отчетные формы нужно сдать. Появится ли подобный список для самозанятых – пока не сообщается.
09:46:54 29-07-2024
Раньше я не сдавал отчёт а теперь придётся. Вот так упрощение
09:52:47 29-07-2024
Гость (09:46:54 29-07-2024) Раньше я не сдавал отчёт а теперь придётся. Вот так упрощени... чего проще.
пяток цыфр переписать.
и не забудьте сдать отчет о том, что вы отчет во время сдали и он у вас проверен.
09:51:20 29-07-2024
> Сорокина допустила, что в отчет войдут такие показатели, как объем выручки, направление деятельности, количество работников.
У самозанятых нет работников
10:08:10 29-07-2024
Сорокина допустила, что в отчет войдут такие показатели, как объем выручки,------ вот он момент истины))
10:42:16 29-07-2024
Гость (10:08:10 29-07-2024) Сорокина допустила, что в отчет войдут такие показатели, как...
В чём момент истины? Объём выручки самозанятого и так государству известен. Тут возникает вопрос - нафига вам отчёт сдавать, если эти данные вы и так сами можете взять?
10:11:11 29-07-2024
Хорошее произведение "Атлант расправил плечи".
10:42:42 29-07-2024
Кхм... (10:11:11 29-07-2024) Хорошее произведение "Атлант расправил плечи"....
Дурацкое
10:19:04 29-07-2024
Обещали сначала, ерунда. Приложение скачаете, 2 кнопочки нажать и всё, вы самозанятый. То ли ещё будет )
10:43:35 29-07-2024
Гость (10:19:04 29-07-2024) Обещали сначала, ерунда. Приложение скачаете, 2 кнопочки наж...
Ну пять лет (или даже больше) оно так и было, справедливости ради сказать
10:58:09 29-07-2024
Гость (10:19:04 29-07-2024) Обещали сначала, ерунда. Приложение скачаете, 2 кнопочки наж... вы еще вспомните чего обещают когда женихаются.
вы как первый раз замужем, ей-бо!
11:02:29 29-07-2024
Что мешает через приложение "Мой налог" или просто - дешевле закон написать..?
11:16:30 29-07-2024
Объём выручки самозанятого и так государству известен.----- все с вами понятно.
12:04:02 29-07-2024
Все данные в личном кабинете самозанятого есть, всё в электронном виде. Но раз такое отношение, и заставляют лишний раз идти на поклон - просто выпишусь из самозанятых да и всё, вот и будет вам упрощение.
15:38:53 29-07-2024
Норм
15:49:10 29-07-2024
Гость (12:04:02 29-07-2024) Все данные в личном кабинете самозанятого есть, всё в электр... так и в чем проблема-то
переписать пяток цыфр.
чего застрадали?
16:37:17 29-07-2024
Мусик (15:49:10 29-07-2024) так и в чем проблема-топереписать пяток цыфр.чего за... Ага заполни челобитную, не переломишься, а перед этим купи токен, лицензию криптопро, получи ЭЦП, настрой на компьютере всю халабуду, потому что так кому-то захотелось. Занимайтесь этим сами.
20:43:57 29-07-2024
Гость (16:37:17 29-07-2024) Ага заполни челобитную, не переломишься, а перед этим купи т... Впн фильмы зырить все влет научились юзать. А ЭЦП прям надо рвались Осваивать. Лень раньше вас родилась.
20:50:29 29-07-2024
Мусик (15:49:10 29-07-2024) так и в чем проблема-топереписать пяток цыфр.чего за...
Ты просто не в теме, что такое заполнение отчётности для госорганов, и сколько всего вокруг обслуживания этого вертится. Впрочем, выше уже расписали.
13:38:21 29-07-2024
статистика все больше и больше придумывает. Скоро в штат нужно отдельного человека на отчеты садить.Жесть