Самозанятых обяжут отчитываться перед Росстатом — усложнит ли закон их работу?

Госдума приняла законопроект, по которому плательщик налога на профессиональный доход обязан безвозмездно предоставлять данные, связанные с ведением предпринимательской деятельности

29 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Бизнес. Предприниматели / Фото: yanalya on Freepik

Самозанятых посчитают. Как сообщает Business FM* Барнаул, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому плательщик налога на профессиональный доход обязан безвозмездно предоставлять Росстату данные, связанные с ведением предпринимательской деятельности и необходимые для формирования официальной статистики. В чем суть закона – объяснила Ольга Сорокина, руководитель аутсорсинговой компании "1+1".

"Изначально он задумывался как облегчающий положение малого бизнеса и внедрялся для того, чтобы сократить количество отчетов, убрать разрозненность и дублирование различных форм в различные ведомства, кроме органов статистики. Однако эксперты, которые уже сейчас изучили этот закон, заявляют, что каких-то улучшений не произошло. В частности, осталось сплошное пятилетнее статистическое наблюдение, а правительству отдали на откуп возможность устанавливать формы для выборочного наблюдения, которые совершаются там ежемесячно, ежеквартально или ежегодно вот сейчас такую отчетность у нас дают и предприниматели, и малые предприятия, и микропредприятия", – сказала Сорокина.

Эксперт отметила, что всю статистическую отчетность, предположительно, можно будет сдавать через специальную цифровую платформу. Пока не совсем понятно, что это будет, но уже точно известно, что для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

"Да, ввели обязательную статистическую отчетность для самозанятых, что интересно, потому что самозанятость как форма изначально предполагалась максимально простой. Более того, есть приложение, в котором фиксируется определенное количество данных, прежде всего – денежных, по самозанятым. И теперь, по сути, они также должны будут обзавестись электронной цифровой подписью и периодически сдавать эту статистическую отчетность. Ну, в общем, не знаю я, где здесь улучшение", – добавила она.

Сорокина допустила, что в отчет войдут такие показатели, как объем выручки, направление деятельности, количество работников. Хотя Росстат мог бы взять эти данные из приложения "Мой налог" и автоматизировать процесс, а не нагружать самозанятых лишней отчетностью.

Сейчас – до вступления нового закона в силу – определенного перечня отчетности для малых предприятий нет. Орган статистики ежегодно утверждает у себя на сайте выборку и перечень форм. Конкретное предприятие или предприниматель должны зайти и посмотреть, какие отчетные формы нужно сдать. Появится ли подобный список для самозанятых – пока не сообщается.