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Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Новая мера защиты от мошенников начнет действовать через год

26 февраля 2024, 19:45, ИА Амител

Купюры / Фото: amic.ru
Купюры / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят россиянам установить себе самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает РБК.

Соответствующая возможность появится через год – с 1 марта 2025 года. Установить запрет можно будет через МФЦ или с помощью "Госуслуг". Снятие запрета устроено аналогичным образом. Получить услугу можно благодаря ИНН. При этом запрет охватывает не все виды кредитов. Под него не подпадают ипотечные и автокредиты.

Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет гражданам защититься от действий мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя, используя краденые данные или методы социальной инженерии.

Владимир Путин Мошенники кредит законы

Комментарии 7

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Гость

20:22:59 26-02-2024

Для чего это, чтобы МФЦ без работы не сидело, и люди чтобы тоже пробегали, дурдом, он должен быть по умолчанию,иамкто хочет брать онлайн кредиты, тот пусть бегает разрешает себе, я думаю таких меньшинство, бегали устанавливали запрет на продажу недвижимости, теперь будем бегать устанавливать запрет на кредит, чудесная страна, второй такой не найдешь.

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гость

01:39:21 27-02-2024

странно, но в сбере разрешили ставить самозапрет еще пол года назад. Он что, недействителен?

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гость

01:43:25 27-02-2024

Гость (20:22:59 26-02-2024) Для чего это, чтобы МФЦ без работы не сидело, и люди чтобы т... все же лучше перестраховаться, сейчас много случаев, когда на другого человека оформляют кредит. Можно установить самозапрет через Госуслуги или сбербанк-онлайн, не обязательно идти в МФЦ. Зато никто не сможет взять на ваше имя кредит без вашего согласия. Если вам понадобится его взять, то пойдете в банк, снимете самозапрет, получите кредит, а потом снова установите самозапрет.

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гость

06:57:03 27-02-2024

гость (01:43:25 27-02-2024) все же лучше перестраховаться, сейчас много случаев, когда н... как такое вообще возможно? хахаха. разрешения не давал, но нужно самозапретиться. вспоминайте классику. страна дураков)))

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Гость

09:05:55 27-02-2024

БЛАГО!

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Гость

13:11:06 27-02-2024

Гость (09:05:55 27-02-2024) БЛАГО!... Согласен абсолютно! Кому не нравится - какие аргументы???

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Гость

14:22:39 27-02-2024

Гость (13:11:06 27-02-2024) Согласен абсолютно! Кому не нравится - какие аргументы???... Дуракам не понять. Пойдет тебе такой аргумент?

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