Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Новая мера защиты от мошенников начнет действовать через год
26 февраля 2024, 19:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят россиянам установить себе самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает РБК.
Соответствующая возможность появится через год – с 1 марта 2025 года. Установить запрет можно будет через МФЦ или с помощью "Госуслуг". Снятие запрета устроено аналогичным образом. Получить услугу можно благодаря ИНН. При этом запрет охватывает не все виды кредитов. Под него не подпадают ипотечные и автокредиты.
Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет гражданам защититься от действий мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя, используя краденые данные или методы социальной инженерии.
20:22:59 26-02-2024
Для чего это, чтобы МФЦ без работы не сидело, и люди чтобы тоже пробегали, дурдом, он должен быть по умолчанию,иамкто хочет брать онлайн кредиты, тот пусть бегает разрешает себе, я думаю таких меньшинство, бегали устанавливали запрет на продажу недвижимости, теперь будем бегать устанавливать запрет на кредит, чудесная страна, второй такой не найдешь.
01:39:21 27-02-2024
странно, но в сбере разрешили ставить самозапрет еще пол года назад. Он что, недействителен?
01:43:25 27-02-2024
Гость (20:22:59 26-02-2024) Для чего это, чтобы МФЦ без работы не сидело, и люди чтобы т... все же лучше перестраховаться, сейчас много случаев, когда на другого человека оформляют кредит. Можно установить самозапрет через Госуслуги или сбербанк-онлайн, не обязательно идти в МФЦ. Зато никто не сможет взять на ваше имя кредит без вашего согласия. Если вам понадобится его взять, то пойдете в банк, снимете самозапрет, получите кредит, а потом снова установите самозапрет.
06:57:03 27-02-2024
гость (01:43:25 27-02-2024) все же лучше перестраховаться, сейчас много случаев, когда н... как такое вообще возможно? хахаха. разрешения не давал, но нужно самозапретиться. вспоминайте классику. страна дураков)))
09:05:55 27-02-2024
БЛАГО!
13:11:06 27-02-2024
Гость (09:05:55 27-02-2024) БЛАГО!... Согласен абсолютно! Кому не нравится - какие аргументы???
14:22:39 27-02-2024
Гость (13:11:06 27-02-2024) Согласен абсолютно! Кому не нравится - какие аргументы???... Дуракам не понять. Пойдет тебе такой аргумент?