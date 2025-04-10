Samsung выпустит домашнего робота-советчика с искусственным интеллектом

Робот сможет регулировать освещение и управлять бытовыми приборами

10 апреля 2025, 16:55, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Samsung Electronics объявила о планах выпустить домашнего робота с искусственным интеллектом Ballie летом 2025 года. Об этом со ссылкой на MacRumors пишет "Газета.ru".

Компания разрабатывает робота уже с 2020 года. Ballie сможет вести естественные диалоги с людьми и помогать им в быту, предвосхищая их индивидуальные потребности.

Робот станет полезным помощником в умном доме: он сможет автоматически регулировать освещение и управлять бытовыми приборами, встречать гостей, изучать и запоминать личные расписания членов семьи, устанавливать важные напоминания.

В основе интеллекта Ballie лежит Gemini AI от Google. Технология позволит робокомпаньону интерпретировать аудио- и голосовые команды, анализировать данные с камеры и информацию с различных датчиков окружающей среды.

"Кроме того, Ballie сможет давать пользователям персональные рекомендации по улучшению их здоровья и общего самочувствия", – пишет издание.

Выпуск робота запланирован на лето 2025 года. Пока Samsung не объявила ни точную дату начала продаж, ни стоимость.