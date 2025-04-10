Samsung выпустит домашнего робота-советчика с искусственным интеллектом
Робот сможет регулировать освещение и управлять бытовыми приборами
10 апреля 2025, 16:55, ИА Амител
Samsung Electronics объявила о планах выпустить домашнего робота с искусственным интеллектом Ballie летом 2025 года. Об этом со ссылкой на MacRumors пишет "Газета.ru".
Компания разрабатывает робота уже с 2020 года. Ballie сможет вести естественные диалоги с людьми и помогать им в быту, предвосхищая их индивидуальные потребности.
Робот станет полезным помощником в умном доме: он сможет автоматически регулировать освещение и управлять бытовыми приборами, встречать гостей, изучать и запоминать личные расписания членов семьи, устанавливать важные напоминания.
В основе интеллекта Ballie лежит Gemini AI от Google. Технология позволит робокомпаньону интерпретировать аудио- и голосовые команды, анализировать данные с камеры и информацию с различных датчиков окружающей среды.
"Кроме того, Ballie сможет давать пользователям персональные рекомендации по улучшению их здоровья и общего самочувствия", – пишет издание.
Выпуск робота запланирован на лето 2025 года. Пока Samsung не объявила ни точную дату начала продаж, ни стоимость.
17:55:34 10-04-2025
Ну и кому это, нафиг, надо? У богатых все эти функции выполняют живые люди, а бедным на такого "советчика" и за 1000 лет не накопить.
19:20:41 10-04-2025
Соль вместо сахара для чая - шутки от хакеров или совет, пенсию в какой фонд вложить.. (производителям роботов?)
19:27:33 10-04-2025
В двухкомнатной хрущёвке никаких проблем с включением света. В студии - даже не вставая с дивана до всех выключателей можно дотянуться. Беседовать с выключателем? Но о чём? С Алисой за 15 минут наигрался. А места будет занимать как холодильник... Если только открывашкой для пива взять. С открывашкой можно поговорить, после пятой литры.
19:50:37 10-04-2025
Гость (19:27:33 10-04-2025) В двухкомнатной хрущёвке никаких проблем с включением света.... хотя и с обычной можно при этих вводных