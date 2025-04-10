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Samsung выпустит домашнего робота-советчика с искусственным интеллектом

Робот сможет регулировать освещение и управлять бытовыми приборами

10 апреля 2025, 16:55, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Samsung Electronics объявила о планах выпустить домашнего робота с искусственным интеллектом Ballie летом 2025 года. Об этом со ссылкой на MacRumors пишет "Газета.ru".

Компания разрабатывает робота уже с 2020 года. Ballie сможет вести естественные диалоги с людьми и помогать им в быту, предвосхищая их индивидуальные потребности.

Робот станет полезным помощником в умном доме: он сможет автоматически регулировать освещение и управлять бытовыми приборами, встречать гостей, изучать и запоминать личные расписания членов семьи, устанавливать важные напоминания.

В основе интеллекта Ballie лежит Gemini AI от Google. Технология позволит робокомпаньону интерпретировать аудио- и голосовые команды, анализировать данные с камеры и информацию с различных датчиков окружающей среды.

"Кроме того, Ballie сможет давать пользователям персональные рекомендации по улучшению их здоровья и общего самочувствия", – пишет издание.

Выпуск робота запланирован на лето 2025 года. Пока Samsung не объявила ни точную дату начала продаж, ни стоимость.

нейросети техника новые технологии

Комментарии 4

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Гость

17:55:34 10-04-2025

Ну и кому это, нафиг, надо? У богатых все эти функции выполняют живые люди, а бедным на такого "советчика" и за 1000 лет не накопить.

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doc_СФ

19:20:41 10-04-2025

Соль вместо сахара для чая - шутки от хакеров или совет, пенсию в какой фонд вложить.. (производителям роботов?)

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Гость

19:27:33 10-04-2025

В двухкомнатной хрущёвке никаких проблем с включением света. В студии - даже не вставая с дивана до всех выключателей можно дотянуться. Беседовать с выключателем? Но о чём? С Алисой за 15 минут наигрался. А места будет занимать как холодильник... Если только открывашкой для пива взять. С открывашкой можно поговорить, после пятой литры.

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Гость

19:50:37 10-04-2025

Гость (19:27:33 10-04-2025) В двухкомнатной хрущёвке никаких проблем с включением света.... хотя и с обычной можно при этих вводных

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