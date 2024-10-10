По данным некоторых Telegram-каналов, перед исчезновением девушка отправилась за закладкой

10 октября 2024, 12:10, ИА Амител

Кристина Рэй / Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Brio TV

В Сочи уже больше десяти дней не могут найти Кристину Рэй, которая известна как обладательница самых больших губ в России. Девушка, ставшая участницей нескольких телешоу, бесследно пропала еще в сентябре. Теперь ее ищут родственники, оперативники и волонтеры.

Что известно о Кристине Рэй и том, что с ней могло случиться, – в материале amic.ru.

1 Что известно об исчезновении Кристины Рэй? О пропаже Кристины Рэй стало известно 8 октября, когда сообщение о ее поисках опубликовало краснодарское отделение поискового отряда "ЛизаАлерт". Но при этом в ориентировке указали, что местонахождение девушки неизвестно с 28 сентября. Таким образом, ее не могут найти уже несколько дней. В сообщении также указано, что рост девушки составляет 182 сантиметра. Телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые. Была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Полиция приступила к поискам на несколько дней раньше, пишет РИА Новости "Сообщение о ее пропаже поступило в УВД по городу Сочи 3 октября. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия", – цитирует издание собеседника в правоохранительных органах. С тех пор никакой информации о местонахождении девушки не появилось.

2 Куда могла отправиться Кристина Рэй? Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что девушка могла пропасть, когда отправилась за закладкой. Издание утверждает, что оперативникам удалось восстановить SIM-карту девушки и выяснить, что в день исчезновения она собиралась идти за дозой наркотиков. Также Baza ссылается на родственников Кристины. По их словам, девушка долгое время страдает наркозависимостью. А за несколько дней до своего исчезновения она якобы узнала, что близкие хотят отправить ее на реабилитацию.

3 Кто видел Кристину Рэй в последний раз? По данным Baza, это был парень, которого уже опросили оперативники. Задерживать его не стали, но составили протокол по статье об употреблении наркотических веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

4 Что могло случиться с Кристиной Рэй и жива ли она? Та же Baza приводит две возможные версии, которые рассматривают правоохранители. Первая: у девушки случилась передозировка. Вторая: Кристина все еще жива, но употребляет наркотики. При этом достоверной информации нет, поскольку обнаружить ее до сих пор не смогли. Полиция продолжает поиски, а волонтеры обзванивают морги и больницы.