Самые большие губы России. Кто такая Кристина Рэй, которая бесследно пропала в Сочи?
По данным некоторых Telegram-каналов, перед исчезновением девушка отправилась за закладкой
10 октября 2024, 12:10, ИА Амител
Кристина Рэй / Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Brio TV
В Сочи уже больше десяти дней не могут найти Кристину Рэй, которая известна как обладательница самых больших губ в России. Девушка, ставшая участницей нескольких телешоу, бесследно пропала еще в сентябре. Теперь ее ищут родственники, оперативники и волонтеры.
Что известно о Кристине Рэй и том, что с ней могло случиться, – в материале amic.ru.
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Что известно об исчезновении Кристины Рэй?
О пропаже Кристины Рэй стало известно 8 октября, когда сообщение о ее поисках опубликовало краснодарское отделение поискового отряда "ЛизаАлерт". Но при этом в ориентировке указали, что местонахождение девушки неизвестно с 28 сентября. Таким образом, ее не могут найти уже несколько дней.
В сообщении также указано, что рост девушки составляет 182 сантиметра. Телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые. Была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.
Полиция приступила к поискам на несколько дней раньше, пишет РИА Новости.
"Сообщение о ее пропаже поступило в УВД по городу Сочи 3 октября. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия", – цитирует издание собеседника в правоохранительных органах.С тех пор никакой информации о местонахождении девушки не появилось.
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Куда могла отправиться Кристина Рэй?
Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что девушка могла пропасть, когда отправилась за закладкой. Издание утверждает, что оперативникам удалось восстановить SIM-карту девушки и выяснить, что в день исчезновения она собиралась идти за дозой наркотиков.
Также Baza ссылается на родственников Кристины. По их словам, девушка долгое время страдает наркозависимостью. А за несколько дней до своего исчезновения она якобы узнала, что близкие хотят отправить ее на реабилитацию.
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Кто видел Кристину Рэй в последний раз?
По данным Baza, это был парень, которого уже опросили оперативники. Задерживать его не стали, но составили протокол по статье об употреблении наркотических веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).
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Что могло случиться с Кристиной Рэй и жива ли она?
Та же Baza приводит две возможные версии, которые рассматривают правоохранители.
Первая: у девушки случилась передозировка. Вторая: Кристина все еще жива, но употребляет наркотики.
При этом достоверной информации нет, поскольку обнаружить ее до сих пор не смогли. Полиция продолжает поиски, а волонтеры обзванивают морги и больницы.
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Кто такая Кристина Рэй и почему все говорят о ее больших губах?
Настоящая фамилия девушки – Кожевникова, а родом она из Южно-Сахалинска. Какое-то время она жила в Санкт-Петербурге, но затем переехала в Сочи.
Кристина стала известной в 2018 году, когда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ в России. Добилась она этого благодаря огромному количеству косметических процедур и инъекций. Кроме того, у девушки был сплит языка (разделение его надвое, как у змеи), а также металлические импланты во лбу, изображающие рога.
После обретения популярности Кристина стала участницей шоу "Дом-2" и "Перезагрузка". Впрочем, спустя некоторое время она отказалась от постоянного изменения внешности. Девушка удалила филлеры из губ и вернула свою более стандартную внешность, а также устроилась работать мастером ногтевого сервиса.
12:29:35 10-10-2024
Доплавалась на яхтах эскортница. Тело в море уже рыбы догрызают. А губы на берегу искать надо. Их волной выбросить должно. Силикон же не тонет.
12:47:34 10-10-2024
Гость (12:29:35 10-10-2024) Доплавалась на яхтах эскортница. Тело в море уже рыбы догрыз... экскортница? вы всерьез полагаете, что есть любители настолько экзотических спутниц?
13:39:32 10-10-2024
Элен без ребят (12:47:34 10-10-2024) экскортница? вы всерьез полагаете, что есть любители настоль... акул от яхты отгонять..
15:51:25 10-10-2024
Пропала такая "женского пола"??? Да и ладно. Всякой бяки меньше на белом свете..
19:18:16 11-10-2024
Накачают губы, закрасят белки глаз, вставят рожки, проколят нос, уши, интимные места, язык, а кто-то еще и пополам разрежет, разукрасят тело татухами.
И думают что это красиво.
А потом посмотрят на старые фотографии где молодые красивые и будут рыдать, если серьги пирсинг и рожки можно снять, татухи вывести (иногда вместе с кожей)
То белки глаз уже не вернешь, тату глазных яблок навсегда.
00:35:51 13-10-2024
Самаэль (19:18:16 11-10-2024) Накачают губы, закрасят белки глаз, вставят рожки, проколят ... Старые фото. Губы она сдула, белки глаз никогда не трогала. Приятная девушка была, но настроенная на самоуничтожение. Что-то у неё с отцом было, вроде бы. Я тоже в юности старалась разрушить тело из-за насилия со стороны отца. Просто мне больше повезло - попались хорошие коллеги и друзья, смотрела на них и их нормальную жизнь, обратилась за помощью, выросла, перестала жить в прошлом и в боли. А Кристине попалась наркоманская тусовка. Дело случая. А тату вместе с кожей уже никто не выводит. Иногда лучше промолчать, знаете.