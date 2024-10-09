В Сочи пропала обладательница титула "Самые большие губы России"
Информации о местоположении девушки нет уже 10 дней
09 октября 2024, 19:35, ИА Амител
В Сочи пропала модель Кристина Рэй, которая является обладательницей титула "Самые большие губы России". Об этом сообщает Baza.
По информации источника, в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.
Правоохранители уже нашли и опросили молодого человека, с которым модель была в последнее время.
Информации о местоположении Кристины Рэй нет уже десять дней. Следователи рассматривают две версии: либо она умерла от передозировки, либо сейчас где-то продолжает употреблять наркотики.
Человека, у которого она может находиться, вычислили, но пока не нашли.
19:42:35 09-10-2024
Это что за "минетная-мастерская" ?
02:43:25 10-10-2024
Гость (19:42:35 09-10-2024) Это что за "минетная-мастерская" ?... Это профессианализьм)
19:44:59 09-10-2024
Держите нас в курсе поисков обязательно.
19:54:51 09-10-2024
как это развидеть
22:52:55 09-10-2024
сколько же больных людей, ну чем думают что уродая себя станут таким образом популярными?
один дебил белки глаз залил, это так тупо быть жирным разукрашенным татуированым чмом.
ведь белок глазных яблок обратно не вернешь это навсегда.
то язык разрезают, то вставляют хрень силиконовую под кожу и череп, что пипку прокалывают.
и ради чего, ради каких то фоток похвастатся перед друзьями?
а потом плачут что жизнь просрали и бесятся завидуя нормальным людям которые себя не уродуют.
ладно татуировка её нанесение можно объяснить желанием скрыть шрам и только.
все остальное шлак, ну мужиков которые делают тату анального кольца чтобы задница была менее привлекательной еще можно понять, однако от анального секса все равно не спасет.
всегда найдется отбитый которого не испугает вид разукрашенной попки.
23:28:27 09-10-2024
Что это за мутные персонажи дня и зачем это знать?
00:15:33 10-10-2024
Такая "важная" новость, что даже ТАСС об этом пишет) ппц вкусы у народа плохие
09:18:57 10-10-2024
Вот бы такими губами сметанки хлебнуть !!!