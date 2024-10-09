В Сочи пропала обладательница титула "Самые большие губы России"

Информации о местоположении девушки нет уже 10 дней

09 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Baza

В Сочи пропала модель Кристина Рэй, которая является обладательницей титула "Самые большие губы России". Об этом сообщает Baza.

По информации источника, в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.

Правоохранители уже нашли и опросили молодого человека, с которым модель была в последнее время.

Информации о местоположении Кристины Рэй нет уже десять дней. Следователи рассматривают две версии: либо она умерла от передозировки, либо сейчас где-то продолжает употреблять наркотики.

Человека, у которого она может находиться, вычислили, но пока не нашли.