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В Сочи пропала обладательница титула "Самые большие губы России"

Информации о местоположении девушки нет уже 10 дней

09 октября 2024, 19:35, ИА Амител

Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Baza
Кристина Рэй / Фото: телеграм-канал Baza

В Сочи пропала модель Кристина Рэй, которая является обладательницей титула "Самые большие губы России". Об этом сообщает Baza.

По информации источника, в последнее время девушка страдала от наркотической зависимости. Исчезнуть она могла, когда пошла за закладкой. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.

Правоохранители уже нашли и опросили молодого человека, с которым модель была в последнее время. 

Информации о местоположении Кристины Рэй нет уже десять дней. Следователи рассматривают две версии: либо она умерла от передозировки, либо сейчас где-то продолжает употреблять наркотики.

Человека, у которого она может находиться, вычислили, но пока не нашли.

Поисковое движение

Комментарии 8

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Гость

19:42:35 09-10-2024

Это что за "минетная-мастерская" ?

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Гость

02:43:25 10-10-2024

Гость (19:42:35 09-10-2024) Это что за "минетная-мастерская" ?... Это профессианализьм)

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Гость

19:44:59 09-10-2024

Держите нас в курсе поисков обязательно.

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Гость

19:54:51 09-10-2024

как это развидеть

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зд

22:52:55 09-10-2024

сколько же больных людей, ну чем думают что уродая себя станут таким образом популярными?
один дебил белки глаз залил, это так тупо быть жирным разукрашенным татуированым чмом.

ведь белок глазных яблок обратно не вернешь это навсегда.
то язык разрезают, то вставляют хрень силиконовую под кожу и череп, что пипку прокалывают.

и ради чего, ради каких то фоток похвастатся перед друзьями?
а потом плачут что жизнь просрали и бесятся завидуя нормальным людям которые себя не уродуют.
ладно татуировка её нанесение можно объяснить желанием скрыть шрам и только.

все остальное шлак, ну мужиков которые делают тату анального кольца чтобы задница была менее привлекательной еще можно понять, однако от анального секса все равно не спасет.

всегда найдется отбитый которого не испугает вид разукрашенной попки.

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Бугага

23:28:27 09-10-2024

Что это за мутные персонажи дня и зачем это знать?

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Увы

00:15:33 10-10-2024

Такая "важная" новость, что даже ТАСС об этом пишет) ппц вкусы у народа плохие

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Гость

09:18:57 10-10-2024

Вот бы такими губами сметанки хлебнуть !!!

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