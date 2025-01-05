Самые популярные авто с пробегом на Алтае – "японцы", но их активно теснят "китайцы"
В 2024-м среди подержанных машин дороже 3 млн рублей жители края чаще выбирали Land Cruiser
05 января 2025, 12:41, ИА Амител
На рынке автомобилей с пробегом в Алтайском крае машины стоимостью 3 млн рублей заняли долю в 6,48% по объему продаж. Об этом сообщают аналитики платформы "Авито Авто". При этом средняя стоимость авто из этого сегмента составила 4 444 000 рублей. Лидером продаж стала Toyota Land Cruiser.
Доля Land Cruiser в регионе по итогам года составила 4,3%. Ниже расположились следующие модели:
- Toyota Land Cruiser Prado (2,97%);
- Lexus RX (2,9%);
- LiXiang L7 (2,46%);
- Toyota RAV4 и Geely Monjaroс (по 2,42%).
В десятку попали также Toyota Camry, Changan UNI-K, BMW X5 и LiXiang L9.
Несмотря на сохраняющееся лидерство "японцев", на рынке наметился тренд на китайские машины с пробегом, отмечает директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.
"Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские марки. Однако появление в топ-10 сразу трех китайских брендов, успевших завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться", – подчеркивает эксперт.
По его словам, уже сейчас порядка десяти тысяч машин с пробегом дороже 3 млн рублей, представленных на платформе, выпущены именно китайскими производителями.
12:58:26 05-01-2025
Дотянемся скоро до северо-корейских
13:19:23 05-01-2025
А Солярисы будут? Тоже за 2 млн. стоят.
15:14:47 05-01-2025
Гость (13:19:23 05-01-2025) А Солярисы будут? Тоже за 2 млн. стоят.... Всегда есть альтернатива. Например, веста) тоже почти за два миллиона
14:00:22 05-01-2025
Менталитет китайцев втюхать вам товар здесь и сейчас...! Их вообще не заботят последствия.
Поэтому большинство китайских авто фирм даже запчасти на свои авто не продают...! И покупатель получает авто без возможности любого мало мальского ремонта. Только китайские заводы где работают в большинстве своем европейцы, и производят европейские марки продают запчасти, но они и стоят дороже!
22:07:17 05-01-2025
Гость (14:00:22 05-01-2025) Менталитет китайцев втюхать вам товар здесь и сейчас...! Их ... А как же Haval, завод в Туле , собирают давно, бьёт рекорды продаж. Запчастей на маркетплейсах завались, по доступной цене
22:07:30 05-01-2025
Народ уже начал от китайцев избавляться. Они до 50 тыс.км ещё ничего, а потом начинают разваливаться и гнить, движки ломаются быстро, зимой электрика глючит.
13:10:57 06-01-2025
Как будто есть выбор?
21:25:25 06-01-2025
нет, китай в своем большинстве дрянь. нормальные авто они не заменят