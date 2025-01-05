Самые популярные авто с пробегом на Алтае – "японцы", но их активно теснят "китайцы"

В 2024-м среди подержанных машин дороже 3 млн рублей жители края чаще выбирали Land Cruiser

05 января 2025, 12:41, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото: freepik.com

На рынке автомобилей с пробегом в Алтайском крае машины стоимостью 3 млн рублей заняли долю в 6,48% по объему продаж. Об этом сообщают аналитики платформы "Авито Авто". При этом средняя стоимость авто из этого сегмента составила 4 444 000 рублей. Лидером продаж стала Toyota Land Cruiser.

Доля Land Cruiser в регионе по итогам года составила 4,3%. Ниже расположились следующие модели:

Toyota Land Cruiser Prado (2,97%);

Lexus RX (2,9%);

LiXiang L7 (2,46%);

Toyota RAV4 и Geely Monjaroс (по 2,42%).

В десятку попали также Toyota Camry, Changan UNI-K, BMW X5 и LiXiang L9.

Несмотря на сохраняющееся лидерство "японцев", на рынке наметился тренд на китайские машины с пробегом, отмечает директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.

"Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские марки. Однако появление в топ-10 сразу трех китайских брендов, успевших завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться", – подчеркивает эксперт.

По его словам, уже сейчас порядка десяти тысяч машин с пробегом дороже 3 млн рублей, представленных на платформе, выпущены именно китайскими производителями.