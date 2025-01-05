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Самые популярные авто с пробегом на Алтае – "японцы", но их активно теснят "китайцы"

В 2024-м среди подержанных машин дороже 3 млн рублей жители края чаще выбирали Land Cruiser

05 января 2025, 12:41, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото: freepik.com
Колесо автомобиля / Фото: freepik.com

На рынке автомобилей с пробегом в Алтайском крае машины стоимостью 3 млн рублей заняли долю в 6,48% по объему продаж. Об этом сообщают аналитики платформы "Авито Авто". При этом средняя стоимость авто из этого сегмента составила 4 444 000 рублей. Лидером продаж стала Toyota Land Cruiser.

Доля Land Cruiser в регионе по итогам года составила 4,3%. Ниже расположились следующие модели:

  • Toyota Land Cruiser Prado (2,97%);
  • Lexus RX (2,9%);
  • LiXiang L7 (2,46%);
  • Toyota RAV4 и Geely Monjaroс (по 2,42%).

В десятку попали также Toyota Camry, Changan UNI-K, BMW X5 и LiXiang L9.

Несмотря на сохраняющееся лидерство "японцев", на рынке наметился тренд на китайские машины с пробегом, отмечает директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.

"Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские марки. Однако появление в топ-10 сразу трех китайских брендов, успевших завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться", – подчеркивает эксперт.

По его словам, уже сейчас порядка десяти тысяч машин с пробегом дороже 3 млн рублей, представленных на платформе, выпущены именно китайскими производителями. 

Электрокар/ Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

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Комментарии 8

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Всё идёт по плану ...

12:58:26 05-01-2025

Дотянемся скоро до северо-корейских

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Гость

13:19:23 05-01-2025

А Солярисы будут? Тоже за 2 млн. стоят.

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Гость

15:14:47 05-01-2025

Гость (13:19:23 05-01-2025) А Солярисы будут? Тоже за 2 млн. стоят.... Всегда есть альтернатива. Например, веста) тоже почти за два миллиона

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Гость

14:00:22 05-01-2025

Менталитет китайцев втюхать вам товар здесь и сейчас...! Их вообще не заботят последствия.
Поэтому большинство китайских авто фирм даже запчасти на свои авто не продают...! И покупатель получает авто без возможности любого мало мальского ремонта. Только китайские заводы где работают в большинстве своем европейцы, и производят европейские марки продают запчасти, но они и стоят дороже!

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Гость

22:07:17 05-01-2025

Гость (14:00:22 05-01-2025) Менталитет китайцев втюхать вам товар здесь и сейчас...! Их ... А как же Haval, завод в Туле , собирают давно, бьёт рекорды продаж. Запчастей на маркетплейсах завались, по доступной цене

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Russkiy

22:07:30 05-01-2025

Народ уже начал от китайцев избавляться. Они до 50 тыс.км ещё ничего, а потом начинают разваливаться и гнить, движки ломаются быстро, зимой электрика глючит.

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Гость

13:10:57 06-01-2025

Как будто есть выбор?

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Гость

21:25:25 06-01-2025

нет, китай в своем большинстве дрянь. нормальные авто они не заменят

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