Самыми популярными за рубежом лекарствами российского производства стали дженерики
Все больше стран ценит препараты из России за высокое качество и доступные цены
05 января 2025, 14:03, ИА Амител
Из всех российских лекарственных препаратов, поставляемых за рубеж, самыми популярными у иностранцев в 2024 году стали дженерики. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на экспертов в области фармакологии. Те подчеркнули, что наша страна экспортирует широкий спектр лекарств, но аналоги уже запатентованных препаратов пользуются наибольшим спросом. Более того, география поставок растет с каждым годом.
По данным Минпромторга, сейчас Россия экспортирует 1362 наименования различных лекарств. В их числе – вакцины, антибиотики и многие другие препараты.
О популярности отечественных дженериков "Российской газете", в частности, рассказали гендиректор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов и коммерческий директор особой экономической зоны "Доброград-1" Дмитрий Комиссаров.
"Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам, что крайне важно для развивающихся рынков", – цитирует Комиссарова издание. Эксперты отметили, что на постсоветском пространстве лекарства из России популярны уже давно. Но в последние годы география экспорта расширилась и на другие территории: Китай, Африку, Персидский залив.
"В частности, мы наблюдаем увеличение поставок во Вьетнам, Индонезию и Бразилию. Этому способствует как конкурентоспособная ценовая политика российских производителей, так и высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам GMP", – сказал Дмитрий Комиссаров. Специалисты в области фармакологии не сомневаются, что в 2025 году объем экспорта лекарственных средств продолжит увеличиваться.
14:23:36 05-01-2025
Вместо "дженерики" прочитал "денежки"
15:03:43 05-01-2025
я прочитала правильно, но всяко не поняла
15:51:28 05-01-2025
Гость (15:03:43 05-01-2025) я прочитала правильно, но всяко не поняла... Покупаем за границей качественный оригинал- Омез, а отправляем свой дженерик-омепразол .
16:42:37 05-01-2025
Счас принято писать "иностранные" и "за рубежом" имея ввиду всякие недостраны тумба-юмба.
08:52:34 06-01-2025
Гость (16:42:37 05-01-2025) Счас принято писать "иностранные" и "за рубежом" имея ввиду ... А они не иностранные? Они не за рубежом? Или для вас иностранное - это только США и страны блока НАТО?
10:17:39 06-01-2025
Гость (08:52:34 06-01-2025) А они не иностранные? Они не за рубежом? Или для вас иностра... Вы же просто делаете вид, что не поняли сути написанного мной, поэтому объяснять лишь для того, чтобы вы возразили не считаю нужным.
18:09:29 05-01-2025
Если такие огромные поставки за бугор-значит и доходы немалые. Почему же на внутреннем рынке оглушительные цены? Могли бы и снизить или никак нахапаться не могут?
08:55:17 06-01-2025
Саня (18:09:29 05-01-2025) Если такие огромные поставки за бугор-значит и доходы немалы... Сказ про слепую девочку и пельмени: слепой девочке навалили целый тазик пельменей, чтобы она поела. Ее ответная реплика: если вы мне столько навалили, то представляю сколько себе. Вы, Шура, при подсчете чужих денег предположениями не пользуйтесь. Да и вообще, плохо это, чужие бабки считать.