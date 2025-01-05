Самыми популярными за рубежом лекарствами российского производства стали дженерики

Все больше стран ценит препараты из России за высокое качество и доступные цены

05 января 2025, 14:03, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Из всех российских лекарственных препаратов, поставляемых за рубеж, самыми популярными у иностранцев в 2024 году стали дженерики. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на экспертов в области фармакологии. Те подчеркнули, что наша страна экспортирует широкий спектр лекарств, но аналоги уже запатентованных препаратов пользуются наибольшим спросом. Более того, география поставок растет с каждым годом.

По данным Минпромторга, сейчас Россия экспортирует 1362 наименования различных лекарств. В их числе – вакцины, антибиотики и многие другие препараты.

О популярности отечественных дженериков "Российской газете", в частности, рассказали гендиректор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов и коммерческий директор особой экономической зоны "Доброград-1" Дмитрий Комиссаров.

"Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам, что крайне важно для развивающихся рынков", – цитирует Комиссарова издание. Эксперты отметили, что на постсоветском пространстве лекарства из России популярны уже давно. Но в последние годы география экспорта расширилась и на другие территории: Китай, Африку, Персидский залив.

"В частности, мы наблюдаем увеличение поставок во Вьетнам, Индонезию и Бразилию. Этому способствует как конкурентоспособная ценовая политика российских производителей, так и высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам GMP", – сказал Дмитрий Комиссаров. Специалисты в области фармакологии не сомневаются, что в 2025 году объем экспорта лекарственных средств продолжит увеличиваться.