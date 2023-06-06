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Самый большой отель премиум-класса в Сибири открылся на курорте "Манжерок"

На территории комплекса больше 300 номеров

06 июня 2023, 21:10, ИА Амител

Пятизвёздочный отель открылся на всесезонном курорте "Манжерок". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Площадь отеля – 56 тысяч квадратных метров, где расположилось больше 300 номеров. Также на территории отеля есть спа-комплекс, детский центр и центр для проведения конференций, который вмещает 500 человек.

В региональном правительстве отметили, что открытие отеля позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Алтай Туризм

Комментарии 4

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Гость

22:35:31 06-06-2023

за 18 косарей ночная бабочка должна быть включена

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Гость

22:40:25 06-06-2023

Море есть ?

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Ого

08:10:34 07-06-2023

На масквичей видимо цены

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Гость

08:54:16 07-06-2023

Море есть ? - До охотского 3 тыщи км, До Азовского всего 2800 км.

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