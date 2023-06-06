Самый большой отель премиум-класса в Сибири открылся на курорте "Манжерок"

На территории комплекса больше 300 номеров

06 июня 2023, 21:10, ИА Амител





























Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Пятизвёздочный отель открылся на всесезонном курорте "Манжерок". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Площадь отеля – 56 тысяч квадратных метров, где расположилось больше 300 номеров. Также на территории отеля есть спа-комплекс, детский центр и центр для проведения конференций, который вмещает 500 человек.

В региональном правительстве отметили, что открытие отеля позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет.