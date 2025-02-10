Назван возраст самых пожилых жениха и невесты в Алтайском крае в 2024 году
В управлении юстиции раскрыли свадебную статистику за минувший год
10 февраля 2025, 11:31, ИА Амител
За 2024 год в Алтайском крае зарегистрировано 13 659 браков. Об этом сообщает управление юстиции по региону в Telegram-канале. Согласно их статистике, самый пожилой жених региона прошлого года сыграл свадьбу в 95 лет, а самая пожилая невеста – в 85 лет.
Самой популярной датой для свадьбы в 2024 году стало 24 августа – на этот день в Алтайском крае подали заявки 160 пар. Следующее место занимает 27 июля (140 пар), а замыкает тройку лидеров 24 апреля (123 пары).
Список самых востребованных ЗАГСов региона возглавил отдел ЗАГС № 4 по городу Барнаулу – там свой брак заключили 1575 пар. Лишь немного от него отстал Дворец бракосочетания Барнаула – 1565 пар. Третье место занял Бийский отдел ЗАГС с результатом 1453 пары.
11:33:47 10-02-2025
о, а мы о Байдене смеялись... тут свои ещё хлеще...
11:37:08 10-02-2025
а что он с невестой в 95 лет делать будет?
12:15:44 10-02-2025
Гость (11:37:08 10-02-2025) а что он с невестой в 95 лет делать будет?... В ладушки играть
11:39:50 10-02-2025
Справки предоставили?
16:05:00 10-02-2025
вот если и когда вы состаритесь, вот тогда то над вами так поржут, а комментов то будет приятных! красота