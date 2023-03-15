Самый верный путь в тюрьму. Как подростки на Алтае становятся закладчиками наркотиков

Часто распространителями наркотиков становятся дети из благополучных семей

15 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Василий Фоменко / Фото: Екатерина Смолихина

Почти половина задержанных за распространение наркотиков в Алтайском крае – подростки. Причём многие дети – из благополучных семей, которых родители обеспечивали всем необходимым и особо в деньгах не стесняли. Все они знали, какое наказание им грозит за закладки и что снисхождения в российском законодательстве за это преступление нет. Следователь по особо важным делам Следственного управления СКР по Алтайскому краю Василий Фоменко рассказал amic.ru о том, что заставляет хороших мальчиков и девочек идти на преступление, почему трудно наказать взрослых, которые вовлекают подростков в наркоторговлю и могут ли родители уберечь своих детей.

"Подросткам не хватает драйва и денег"

– Уже несколько лет правоохранители говорят, что основная часть закладчиков – тех, кто распространяет наркотики, – это подростки. Якобы сейчас именно эту категорию активно привлекают к себе в сообщники наркодилеры. А вы видите эту тенденцию по своей работе?

– Видим. Количество закладчиков выросло. В основном – из-за того, что появился бесконтактный способ сбыта. Когда появились мессенджеры и гаджеты, всё это вышло на новый уровень. Только за прошлый год мы возбудили и приняли в производство 64 уголовных дела по распространению наркотиков, из них 27 касались несовершеннолетних. То есть почти половина. И возраст детей, которые идут раскладывать закладки, разный – в среднем от 14 до 18 лет.

– И уголовная ответственность за это преступление тоже с 14 лет?

– К уголовной ответственности за такие преступления несовершеннолетние привлекаются с 16 лет. Но это не значит, что подростки младше данного возраста могут избежать наказания. В этом случае уведомляем органы системы профилактики – опеку, ПДН. И почти всегда таких детей по решению суда помещают в специализированную школу закрытого типа, где они живут и учатся. По сути, это такое исправительное учреждение для несовершеннолетних. Дети могут там находиться 2-3 года, срок устанавливает суд. В Барнауле есть такая школа, но ребёнка могут отправить и в другие регионы России. Ну и конечно, в любом случае вся эта история скажется на дальнейшей биографии. Например, в будущем такие люди уже точно не устроятся на госслужбу и в целом будет много проблем.

– Правда ли, что в наркобизнес чаще всего завлекают детей из бедных семей, которым не хватает денег даже на самое необходимое?

– Встречаются несовершеннолетние из разных семей, в том числе из хорошо обеспеченных. Нельзя сказать, что они идут на преступление, потому что им родители не давали деньги. Как правило, никакой нужды дети не испытывали. Этим подросткам не хватает какого-то драйва, денег нужно больше, а работать на обычной работе никто не хочет.

Немало среди них иногородних. Приезжают, поступают учиться и чтобы подзаработать, начинают заниматься распространением наркотиков.

Вообще, в Барнауле подработки студентам хватает, можно уж точно заработать тысячу-две. Но им "лёгких" денег хочется. На автомойке, грузчиком или курьером в доставке надо трудиться физически, ходить, план выполнять. Им же хочется свободного графика: захотели – пошли, не захотели – не пошли. Все они примерно одинакового типажа. Не было жёстких рецидивистов, которые постоянно нарушают закон. В основном мы видим совершенно обычных ребят из обычных семей. Как правило, несудимые – таких 90%.

– Ходят слухи, что закладчики получают баснословные суммы. Так ли это?

– Те, кому всё-таки удаётся "дотянуть до зарплаты", получают деньги в зависимости от количества закладок. В среднем одна закладка стоит от 300 до 500 рублей. То есть вполне реально в неделю заработать порядка 20 тысяч, не разгружая вагонов. И сразу же сесть в тюрьму.

– А как быстро ловят закладчиков?

– Очень быстро. Часто попадаются те, кто вышел раскладывать закладки в первый же день "работы". Многих ловят на второй день, кого-то через неделю. В 85% случаев они даже не успевают получить "зарплату". Сотрудники полиции очень быстро их вычисляют, задерживают и передают материалы в Следком.

Василий Фоменко

Всегда реальное лишение свободы

– А подростки вообще понимают, на что подписались и что им грозит? Пытаются как-то надавить на жалость, отвертеться, мол, они ни при чём, их оговорили?

– Конечно понимают. И из моей практики во время задержания все они себя ведут относительно спокойно, так как прекрасно понимают, что избежать ответственности не получится. У них в телефоне находится много разоблачающей информации. Некоторые заблуждаются, думая, что могут её удалить и никто ничего не найдёт. На самом деле вся она в телефоне остаётся. И правоохранители извлекают все данные о причастности подростка к распространению наркотиков. Поэтому несовершеннолетние понимают, что доказательств их противоправной деятельности хватает. Все всегда признавали вину и раскаивались.

– А можно ли как-то смягчить наказание? Например, за сотрудничество со следствием, хорошее поведение можно ли вместо реального получить условный срок, домашний арест?

– При назначении наказания учитывается личность несовершеннолетнего: был ли он судим, способствовал ли раскрытию преступления и другие характеризующие факторы. Когда подросток даёт признательные показания, раскаивается, помогает раскрыть участников преступной группы – это всё учитывается при назначении наказания как смягчающее обстоятельство.

Но важно понимать, что по данному виду преступлений для несовершеннолетних и взрослых наказание всегда – стопроцентное лишение свободы до 10 лет. Я ещё в практике не встречал, когда давали условный срок. Как правило, суд назначает наказание от 4 до 10 лет реального лишения свободы.

"Следственный изолятор заполнен наивными"

– Но если подростки понимают, что их ждёт, зачем они идут заниматься закладками?

– Я думаю, из-за самонадеянности. Они надеются, что будут аккуратны, незаметны, сумеют соблюсти все меры конспирации и их никогда не поймают. Что уж они-то точно умнее сотрудников правоохранительных органов.

– Как вообще таких хороших мальчиков-девочек завлекают в наркобизнес?

– Как правило, с ними связываются через мессенджеры. Ссылка на "хороший заработок" приходит либо в личные сообщения, либо в какой-нибудь чат. Несовершеннолетний проходит по ссылке, ему интересно. И там уже ему разъясняют суть работы, завлекают высоким заработком. Подростков заверяют, что если они будут осторожны, то их никто не поймает. Наивные поддаются, устраиваются в наркомагазины, а в дальнейшем судьба у всех одна – следственный изолятор.

– А ещё полно объявлений на стенах зданий и на асфальте с предложением "работы мечты за баснословные деньги". Многие говорят, что это – как раз про закладки. С такими объявлениями боретесь?

– Борьба с такими объявлениями идёт. Тех, кто их распространяет, задерживают и привлекают к ответственности, но больше к административной. Чтобы привлечь за сбыт наркотиков, надо установить связь от объявления до вовлечения в сбыт. Уголовная ответственность наступает только когда есть состав преступления.

Конечно, когда расклейщиков задерживают, проверяют их технику. Если по результатам осмотра телефона не подтверждается причастность к распространению наркотиков, то человеку выписывают штраф. А если устанавливается причастность к сбыту, тогда он несёт ответственность за сбыт наркотиков.

– А правоохранители не пытаются сами внедряться в наркомагазины в качестве закладчиков?

– Это проводится в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Подробностей об этой работе рассказывать не могу в интересах следствия.

Василий Фоменко

– Расскажите, как вообще устроен наркобизнес сегодня?

– Сейчас практически весь наркобизнес работает по бесконтактному способу, то есть участники схемы друг друга не знают. У данных организованных групп есть иерархия. Организатор привлекает к работе операторов либо кураторов. Кураторы и операторы привлекают к сбыту крупнооптовых закладчиков – тех, кто привозит наркотики в Алтайский край крупными партиями от килограмма и выше. После крупного закладчика работает мелкооптовый закладчик, он фасует партию на определённые дозы и раскладывает. После крупнооптовых закладчиков в дело вступают розничные закладчики, это низшая ступень. Несовершеннолетние, как правило, – розничные закладчики.

– И как взаимодействуют участники этой цепочки?

– Крупнооптовый закладчик привозит наркотики и помещает партию в малозаметное место, фотографирует его, делает описание координат и отправляет куратору-оператору. Куратор-оператор, получив фото с точным описанием места закладки, направляет его мелкооптовому закладчику. Тот следует по координатам, получает партию наркотиков и начинает её фасовать по указанию оператора-куратора на определённые дозы. Один большой пакет превращается в 100 маленьких пакетов. И эти 100 пакетов он также раскладывает по указанию оператора на территории города. Когда розничный закладчик поднимает закладку, а это, как правило, полиэтиленовый свёрток, и там 30 дозированных наркотиков, он их раскладывает по указанию куратора в определённом районе и скидывает фотографии куратору. Куратор уже пересылает покупателю фото с розничными закладками.

– А как преступники держат связь, если они, как вы говорите, друг друга не знают?

– У них есть определённые правила поведения, меры конспирации. Участники цепочки при общении друг с другом используют кодовые слова. Например, есть шифр, по которому оператор может понять, что закладчика поймала полиция. Преступники общаются так, что простому гражданину непонятно, о чём они говорят.

– И как же вам удаётся отслеживать и ловить закладчиков?

– Это закладчикам кажется, что их действия незаметны, а на самом деле правоохранители за ними могут наблюдать уже долгое время, фотографируют, снимают видео, как те приобретают наркотики, как сбывают. Когда преступная деятельность задокументирована, подозреваемых задерживают.

Бывает, что правоохранители установили мелкооптового закладчика, который поместил наркотик в определённое место. Сотрудники полиции наблюдают за этим местом и смотрят, кто придёт его забирать, и в дальнейшем задерживают. Бывает, что отпечатки пальцев оставляют на упаковке с наркотиком. Проводим экспертизу и устанавливаем человека, которому принадлежат эти отпечатки, а потом его задерживают.

Кроме того, сотрудники патрульно-постовых служб несут службу по охране общественного порядка, находятся в общественных местах, обходят малолюдные территории, в ходе патрулирования замечают подростков, которые могут подозрительно себя вести. Их задерживают, доставляют в полицию, досматривают. И порой выясняется, что у таких ребят при себе имеются наркотики.

Василий Фоменко

– Понятно, что есть мелкие закладчики, которых легко поймать, а есть организаторы, которые дают команды. Говорят, что последних поймать практически невозможно. Это действительно так?

– Установить их сложнее, но нет ничего невозможного. Бывает, что они находятся за пределами РФ, в других странах, и оттуда всё контролируют. К сожалению, мессенджеры не сотрудничают с правоохранителями, сведения об этих людях мы получить не можем. Участники преступных групп пользуются бесконтактной оплатой через биткоины, электронные кошельки, открытые на подставных лиц. Биткоины вообще невозможно отследить. Закладчики выводят деньги на онлайн-кошельки, затем на карту, а потом уже обналичивают. То есть существует сложная структура оплаты, и выйти на организаторов действительно непросто. Но всё же можно. Несколько раз моим коллегам удавалось расследовать дела по крупным организаторам интернет-магазинов, которые были расположены в субъектах РФ. Для этого проводили сложные оперативно-разыскные мероприятия.

Например, у нас в практике было такое дело: девушка устроилась в "магазин" наркотиков, работала сначала розничным, затем мелкооптовым и крупнооптовым закладчиком. После открыла свой "магазин" по сбыту наркотиков, привлекла знакомых и сторонних людей, став куратором. Но за ней всё это время наблюдали правоохранители. В итоге девушку и всех участников её бизнеса задержали.

– А какие в Барнауле "хлебные места" для закладчиков? Где они чаще всего устраивают схроны?

– Чаще они пытаются раскладывать закладки на окраине города. Закладчики стараются искать малозаметные, нелюдные места, например, в зарослях, на территории леса. Определённые места в Барнауле назвать трудно, потому что закладчик может работать везде.

– А работают закладчики днём или ночью?

– В основном днём. По крайней мере, в моей практике в основном всё происходило днём либо ранним вечером, когда ещё светло. Ночью им сложно фотографировать. Если они ночью сфотографируют, то будет непонятно, где находится наркотик, да и фото со вспышкой их выдаст.

– Исходя из вашей практики, сами закладчики наркотики употребляют?

– В большинстве случаев – нет. Хотя встречаются разные люди. Процентов 20-30 сами употребляют, а 70% – нет.

Что делать родителям?

– Вот вы задержали подростка, сообщаете об этом родителям. А те догадывались, чем занимается их ребёнок? И стараются ли помешать следователям, чтобы спасти чадо от тюрьмы?

– Как правило, нет. Когда подросток уже задержан, почти все родители пребывают в отчаянии и осознают неизбежность того, что их ребёнок понесёт наказание. Практически все плачут в кабинете, каждая встреча с ребёнком – это сильные эмоции. Взрослые очень подавлены, когда понимают, что дети такое совершили. Большинство родителей не оказывают противодействия органам предварительного расследования. Они, как и дети, понимают, что доказательств достаточно. К тому же в большинстве случаев закладчиков задерживают с поличным.

– Как родителям понять, что их ребёнок стал закладчиком?

– Есть несколько признаков. Первое – ребёнок часто и длительное время находится вне поля зрения родителей. Если подросток после школы или колледжа несколько часов проводит на улице, не поясняя где, – обратите на это внимание. Второе – ваш ребёнок не просит карманных денег, причём деньги у него есть, хотя он нигде не работает. Третье – у подростка появились дорогие вещи или гаджеты, которые родители не покупали, – дорогой смартфон, планшет, компьютер, ноутбук. В моей практике было такое, что мама удивлялась, откуда у её 16-летнего сына электросамокат, потом у него и байк появился, хотя она ему денег не давала. И при этом женщина сильно не насторожилась – сын говорил, что покататься взял. Выяснилось, он покупал всё это за вырученные от распространения наркотиков деньги.

Василий Фоменко

– Вот обратили родители внимание на подозрительное поведение ребёнка. Что им делать дальше?

– Контролировать. Если ребёнок где-то пропадал, а потом говорит, что был с другом, надо позвонить родителям друга и выяснить, правда это или нет. Если нет, стоит насторожиться. Необходимо, чтобы родители имели доступ к телефону своего ребёнка и могли посмотреть его круг общения.

Нужно занимать детей спортивными секциями, кружками, чтобы у них было меньше свободного времени. Несовершеннолетний может заняться сбытом наркотиков только когда у него слишком много свободного времени. Нужно следить, чтобы ребёнок сам не употреблял наркотики и другие запрещённые вещества. Если узнали об этом, необходимо принять меры.

– А что делают правоохранители, чтобы предотвратить попадание детей в наркобизнес?

– Мы проводим в школах, колледжах профилактическую работу, читаем лекции, объясняем, что такое закладка и какое наказание грозит подросткам за незаконный оборот наркотиков. Призываем их быть осторожными, когда им предлагают бесконтактную работу.

– И пропаганда действует? Закладчиков становится меньше?

– Считаю, да. Студенты и школьники не просто сидят и слушают, они задают вопросы. Учащиеся активно ведут дискуссии, на большинство из них пропаганда действует. К тому же мы показываем видеоролики, в которых, в том числе, говорится об условиях содержания в колонии. Школьники и студенты видят, что ждёт человека, если он решит заработать "лёгкие" деньги. Следователи СК стараются доказать несовершеннолетним, что закладка – это прямой путь в места лишения свободы. А выбор уже за ними. И за взрослыми, которые могут вовремя остановить ребёнка.

Справка

Несовершеннолетних закладчиков в Барнауле устанавливают и задерживают сразу несколько правоохранительных органов. Это Управление наркоконтроля по Алтайскому краю, районные отделы УВД, сотрудники Федеральной Службы Безопасности. Оперативники передают материалы в Следственный комитет, сотрудники которого возбуждают и расследуют уголовные дела о подобных преступлениях.