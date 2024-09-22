Санатории Алтайского края вошли в десятку лучших по России

Рейтинг составляется ежегодно

22 сентября 2024, 19:40, ИА Амител

Санаторий "Белокуриха" / Фото: vk.com/kurortbelokurikha

В управлении туризма Алтайского края сообщили о том, что санаторно-курортные учреждения региона вошли в число лучших оздоровительных организаций России.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности "Топ-100 российских здравниц" был представлен в Москве на VI ежегодном форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

В числе лидеров рейтинга оказались "Курорт Белокуриха", занявший седьмое место, и "Санаторий "Алтай", расположившийся на десятой позиции. Также в топ-100 попали санаторий "Родник Алтая"(16-е место), санаторий Центросоюза (41-е место), "Алтайский замок" (46-е место),"Эдем" (89-е место) и "Жемчужина Белокурихи"(99-е место).

Кроме того, "Курорт Белокуриха" занял пятое место в рейтинге по масштабам бизнеса.