Стенд Алтайского края признали лучшим на Международном форуме-выставке по туризму

Алтайский край представил свой туристско-рекреационный потенциал в Москве

19 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Стенд Алтайского края / Фото: visitaltai.info

С 17 по 19 сентября в Москве проходит 30-й, юбилейный Международный форум-выставка по туризму "Отдых Leisure 2024". Он собрал представителей ведущих отечественных и зарубежных туристических компаний, а также экспертов отрасли из 40 регионов России и 25 стран мира. Участие в этом масштабном мероприятии, которое организуют перед стартом осенне-зимнего сезона, принимает и Алтайский край. Чем удивил наш регион и каких наград удостоился, рассказываем в материале amic.ru.

В эти дни Алтайский край активно участвует в масштабном форуме "Отдых Leisure 2024", демонстрируя свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран. Посетители выставки знакомятся с вариантами отдыха в регионе, новыми объектами размещения и турпродуктами: оздоровительными, лечебными, экскурсионными. И выбор большой: на выставочной площадке московского "Экспоцентра" Алтайский край представляют 11 организаций сферы туризма. В числе участников туроператорские компании "АРГО", "Ваш Гид", "ЛБ Тур Алтай", "Большой Алтай", а также средства размещения и санатории Grand Chalet Altai, "Олимп Парк", "Золото Алтая", санаторий "Россия", "Курорт Белокуриха", отели "Беловодье" и "На камушках" (5*).

"Изображение гор, рек и лесов на одной из стен стенда дают представление о природном богатстве Алтайского края, а интерактивная зона с тач-панелью знакомит гостей с многообразием туристско-рекреационного потенциала нашего региона. Особое внимание уделено теме 150-летия со дня рождения Николая Рериха", – рассказывает о коллективном стенде заместитель начальника краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

Презентация турпродуктов Алтайского края туристам / Фото: visitaltai.info

Участники выставки на стенде Алтайского края не только восхищаются красотами региона и получают о них подробную информацию, но и могут отведать алтайские сыры, мед, травяные чаи и другие экологические продукты. Их дегустацию проводит Центр алтайского гостеприимства "Горная аптека".

Работу стенда организует региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с АНО "Туристский информационный центр Алтайского края" .

"Без преувеличения экспозиция Алтайского края стала местом притяжения выставки: ее оценили и участники мероприятия, и организаторы. А стенд был признан лучшим среди регионов и удостоился диплома", – рассказывает заместитель директора Туристского информационного центра Алтайского края Сергей Попович.

Диплом за лучший стенд на выставке / Фото: visitaltai.info

Помимо выставочных мероприятий, для участников подготовлена насыщенная деловая программа. Ключевыми в ней стали круглые столы и пленарные сессии по детскому, активному, оздоровительному и медицинскому туризму, автотуризму, мастер-планированию инвестиционных проектов комплексного развития территорий с туристическим потенциалом. Компании – представители Алтайского края отмечают практическую пользу от участия в форуме.

Стенд Алтайского края. Фото: visitaltai.info

"Наша компания участвует в выставке не впервые. Это своего рода завершение летнего сезона с его итогами и начало планирования зимнего сезона. В этом году насыщенная деловая программа, в рамках которой рассматриваются как законодательные аспекты, так и рыночные изменения. Мероприятие позволяет почерпнуть много новой информации, позиционировать себя, найти новых партнеров и презентовать свои услуги потенциальным клиентам", – говорит директор туроператорской компании "АРГО", создатель этноглэмпинга "Алтайское кочевье" Ирина Слесарева.

Алтайский край при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности участвует в этом международном форуме-выставке уже в четвертый раз. В ведомстве отмечают, что такие мероприятия способствуют наращиванию туристического потенциала. Ежегодно количество туристов в Алтайском крае стабильно превышает два миллиона человек. В это число входят как гости, так и жители нашего региона, которые путешествуют по родному краю. Наиболее востребованными являются лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, детский, сельский и событийный туризм. Популярностью пользуется активный туризм: восхождение в горы, сплавы по рекам, катание на горных лыжах, пешие походы, спелеотуризм.