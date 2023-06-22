Санкции и другие сложности не помешали строительству корпуса алтайской больницы

Корпус центра охраны материнства и детства должны сдать в 2025 году

22 июня 2023, 08:00, Александра Черданцева

Строящийся корпус центра охраны материнства и детства / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Новый хирургический корпус Алтайского клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле строят в срок, никакие внешние факторы пока не мешают реализации уникального для региона проекта стоимостью 4 млрд рублей. Об этом порталу amic.ru рассказал главный врач педиатрического кластера Константин Смирнов.

Здание в восемь этажей возводят на территории кластера, на улице Гущина, 179.

"Сейчас уже возвели четыре этажа. Строительство идет по плану, работают каждый день и работают хорошо. Пока никаких претензий и преград нет, чтобы вовремя сдалось, в планах запустить объект в 2025 году", – сказал Смирнов.

Площадь нового корпуса составит 19 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 165 коек. Там размесят отделения детской хирургии и онкологии с современными операционными. Появится детская травматология и ортопедия, офтальмология, урология и нейрохирургия, кстати, первая в регионе.

А вот будут ли сложности с оборудованием, пока непонятно. По словам главного врача, оснащать корпус будут в последний год до сдачи, то есть не раньше 2024-го. И если не получится приобрести импортное оборудование, то в России есть много достойных аналогов.

В 2020 году, когда проект только прошел экспертизу, его стоимость была 1,5 млрд рублей, а срок строительства – два года. Однако в мае 2021 года власти сообщили, что стройка обойдется уже в 4 млрд рублей (с учетом оборудования, так сказать, под ключ), из них 3,8 млрд регион получил из федерального центра. По словам Смирнова, общая сумма не изменилась и сейчас. Строительство началось в 2022 году.

Сам педиатрический кластер образован в 2019 году. В него входят Алтайская краевая клиническая детская больница, перинатальный клинический центр, детская инфекционная больница, краевой детский консультативно-диагностический центр.