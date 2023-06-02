Публичные слушания об использовании бюджетных средств - обязательная процедура

02 июня 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: akzs.ru

2 июня в АКЗС прошли публичные слушания по отчету об исполнении краевого бюджета за 2022 год, а также бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Обсуждение финансовых результатов года – обязательная процедура, предусмотренная законом. Следующий шаг - рассмотрение этих же вопросов на сессии Заксобрания. Она запланирована на 6 июня.

Упор на социалку

Доходы краевого бюджета в 2022 году составили 160,446 млрд рублей (темп роста 106%). Из них налоговые и неналоговые доходы бюджета – 80,328 млрд рублей, безвозмездные поступления – 80,118 млрд рублей. Расходы бюджета в 2022 году сложились в объеме 171,487 млрд рублей (темп роста – 120%). Дефицит составил 11,04 млрд рублей.

По собственным доходам наиболее значительный рост наблюдался по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход и акцизам. Введение санкций в отношении РФ отразилось на поступлениях в краевой бюджет одного из основных доходных источников – налога на прибыль организаций. Доля расходов, направленных на социальную сферу, составила 67% от всего объема. Это затраты на образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт.

Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении краевого бюджета. Теперь депутаты должны будут рассмотреть законопроект об исполнении бюджета на сессии АКЗС 6 июня.

На что пошли деньги из бюджета ТФОМС

Также сегодня был представлен отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. Доходы ТФОМС в 2022 году составили 39,271 млрд рублей, расходы оказались равны 39,249 млрд рублей. На оказание бесплатной медицинской помощи населению направили 38,04 млрд рублей. При этом 36% всех средств терпрограммы, или 13,3 млрд рублей были использованы на обеспечение первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Упор был сделан на профилактику – в прошлом году в крае увеличилось финансирование профосмотров, диспансеризации, в том числе углубленной для тех, кто перенес ковид. Это позволило обеспечить помощью более 900 тысяч пациентов. Отдельное направление – реабилитация пациентов в амбулаторных условиях, затраты составили 80 млн рублей. Основная доля расходов терпрограммы – оказание медпомощи в круглосуточном стационаре, а также специализированной медпомощи. На это в 2022 году ушло 47% всех средств.

Директор территориального фонда Марина Богатырева подчеркнула, что Алтайский край – в числе лидеров в Сибири по оказанию высокотехнологичной медпомощи. В 2022 году на нее было направлено 1,8 млрд рублей, что на 16% выше, чем в 2021 году. Работа дневного стационара в прошлом году была обеспечена 4,4 млрд рублей, это на 20% выше 2021 года.

Кредиторка снизилась в два раза

В 2022 году в Алтайском крае проведено 1267 процедур ЭКО, их суммарная стоимость составила 160 млн рублей. По оценке директора ТФОМС, Алтайский край – лидер по этому направлению в СФО, наряду с Красноярском и Новосибирском.

Другие направления расходов бюджета ТФОМС составляют порядка 3% от общего объема. Так, на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации работников отрасли было выделено 235,4 млн рублей. Выплаты врачам, которые выявили онкозаболевания на профосмотре и диспансеризации, составили 100 млн рублей. На софинансирование доплаты для привлечения специалистов в амбулаторное звено направлено 27,4 млн рублей, это помогло привлечь 70 медиков.

Просроченная кредиторская задолженность учреждений здравоохранения на 1 мая она составляла 187 млн рублей, в то время как в 2022 году она доходила до 400 млн рублей. Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении бюджета ТФОМС.