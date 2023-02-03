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Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix

Писатель охарактеризовал творение стриминга очень коротко

03 февраля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Автор серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился мнением об экранизации его творения на стриминговом сервисе Netflix. Комментарий он дал во время выставки в городе Тайбэй.

"Я видел и лучше. Я видел и хуже", – коротко описал работу Netflix писатель.

Ранее Анджей Сапковский говорил о том, что он планирует продолжить писать книги для цикла "Ведьмак". При этом он сам отмечал, что основная история саги уже завершена.

Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали законопроект, по которому в 2023 году в России могут ввести мораторий на наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.

 

Комментарии 1

  • Пана Сапковского можно понять - ему в кои-то веки денег занесли))) Но даже с занесенными деньгами хвалить эти каловые массы от Нетфликса свыше его сил
    03 февраля, Гость   Ответить
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