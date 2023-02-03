Сапковский поделился мнением об экранизации "Ведьмака" от Netflix
Писатель охарактеризовал творение стриминга очень коротко
03 февраля 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Автор серии книг "Ведьмак" Анджей Сапковский поделился мнением об экранизации его творения на стриминговом сервисе Netflix. Комментарий он дал во время выставки в городе Тайбэй.
"Я видел и лучше. Я видел и хуже", – коротко описал работу Netflix писатель.
Ранее Анджей Сапковский говорил о том, что он планирует продолжить писать книги для цикла "Ведьмак". При этом он сам отмечал, что основная история саги уже завершена.
Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали законопроект, по которому в 2023 году в России могут ввести мораторий на наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.
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