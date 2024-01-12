Сайт "Амител" стал самым посещаемым СМИ Алтайского края в 2023 году

По итогам прошлого года совокупный показатель читателей сетевого издания "Амител" превысил 17 миллионов

12 января 2024, 13:00, ИА Амител

Сетевое издание "Амител" / Фото: "Амител"

Журналисты 13 января отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати. "Амител" в канун этой даты подвел итоги прошлого года, который оказался для нашей редакции очень плодотворным.

По совокупному годовому показателю посетителей за 2023 год amic.ru стал лидером среди электронных СМИ Алтайского края (по данным Liveinternet.ru). Количество читателей за 12 месяцев составило более 17 миллионов.

Кроме того, в 2023 году сетевое издание "Амител" сохраняло первое место по региональной аудитории среди конкурентов и продолжает лидировать в 2024 году. А еще в октябре прошлого года мы отметили свой предъюбилей – редакции amic.ru исполнилось 24 года.

Данные Liveinternet.ru 12 января 2024 года. Amic.ru сохраняет первое место по региональной аудитории среди конкурентов.

Количество просмотров и посетителей сайтов amic.ru, tolknews.ru и altapress.ru (по данным Liveinternet.ru за 2023 год):