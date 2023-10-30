"Яркие, в меру кусачие". Как популярное издание amic.ru отметило свои 24 года

В этот день мы ели торты до потери пульса. А с понедельника дружно сели на диету, ведь не за горами Новый год

30 октября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

30 октября порталу amic.ru исполнилось 24 года. Именно в этот день в 1999-м на сайте появилась первая (и единственная в тот день) новость. И в свое 24-летие мы вошли с серьезными показателями: с начала года наш портал посетили 10,2 млн человек (37,5 млн просмотров), всего за последний год на сайте вышел 21 321 материал.

Данные Liveinternet.ru 30 октября 2023 года. Amic.ru сохраняет первое место по региональной аудитории среди конкурентов.

В предъюбилейный, 24-й год, 27 октября, мы впервые за долгие годы устроили день открытых дверей. И с утра до вечера принимали гостей: политиков краевого и федерального уровня, общественников, руководителей крупнейших вузов региона, представителей культурной среды и многих других. Тех, о ком мы пишем ежедневно. Тех, с кем за 24 года установили крепкое, взаимовыгодное сотрудничество. Все они, приходя к нам, говорили искренние, теплые слова и дарили подарки (спойлер: теперь у нас есть собственный тигр). А кто-то даже посвятил нам песню. Рассказываем подробнее.

Одним из первых к нам на огонек заглянул ректор АлтГТУ Андрей Марков, зачитавший нам благодарственное письмо (сам он признался, что очень старался над его содержанием).

"Вы занимаете уверенное положение на региональном информационном рынке, являетесь одним из динамично развивающихся СМИ в Алтайском крае и каждый день становитесь все более читаемыми и любимыми. Вы настоящие профессионалы, умеете нестандартно изложить материал, представить неожиданный взгляд на события. А ваш стиль подачи информации привлекателен для читателя. Вас уважают за умение ярко, неповторимо освещать темы, волнующие широкую аудиторию", – обратился Марков к агентству.

А директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев рассказал, что в парке "Лесная сказка" несколько лет назад заложили в честь нашего издания звезду (не хуже, чем на голливудской "Аллее славы"), и вручил ее фото как благодарность за вклад в популяризацию зоопарка. А еще Сергей Писарев подарил нам огромного тигра. И мы его уже приручили, каждое утро гладим. Правда, он не настоящий. Он – плюшевое напоминание, что нужно позвонить в зоопарк и узнать, как поживают его обитатели (и не случилось ли очередного беби-бума).

"Чем вы отличаетесь от других средств массовой информации? У вас позитив. У вас хорошее настроение, здесь все по-доброму. Именно поэтому вы самые читаемые", – душевно обратился Сергей Писарев.

В гостях побывала и сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова. Она описала нашу команду несколькими словами: профессиональная, яркая, в меру кусачая, но от того еще более вкусная".

"Вы – популярный ресурс, которому доверяют. Его всегда интересно читать. У вас всегда новые подходы и подачи. Мы постараемся давать вам побольше хороших инфоповодов, а вы, как всегда, профессионально, ярко "упакуете" их нашим жителям", – отметила Кувшинова.

Amic.ru регулярно старается освещать культурные события региона. Поэтому мы не могли не разделить важный для нас день с представителями этой сферы. У нас в гостях побывала министр культуры региона Елена Безрукова, пресс-секретарь краевого драмтеатра Елизавета Гундарина, руководитель студии танца "Лариса" Лариса Любивая и солистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева. Последняя даже спела для нас популярную песню из фильма "Карнавал" "Спасибо, жизнь!". Такого в стенах amic.ru еще не было.

А еще на "предъюбилейный" огонек заглянули депутат Госдумы Иван Лоор, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, ректор АлтГМУ Ирина Шереметьева, депутаты АКЗС Владимир Семенов и Сергей Булаев, врио начальника управления печати и массовых коммуникаций региона Вячеслав Киричук, руководитель Центра управления регионом Евгений Нечепуренко, проректор АлтГУ Максим Герасимюк, председатель крайсовпрофа Иван Панов, председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков и член ОП Юрий Овиденко, руководитель пресс-центра Барнаульской горэлектросети Михаил Беднаржевский. И это – лишь малая часть друзей нашей редакции.