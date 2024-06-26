Сайт правительства Алтайского края подвергся хакерской атаке

Доступ к ресурсу частично восстановили

26 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

Сайт правительства Алтайского края 26 июня подвергся DDoS-атаке, сообщили в телеграм-канале администрации региона.

Утром ресурс был недоступен, но вскоре доступ частично восстановили.

Сейчас специалисты проводят работы по устранению угроз. "Понадобится еще некоторое время для полного решения проблемы", – отмечают в правительстве.

Также добавили, что атака была совершена из-за границ РФ.