Сайт правительства Алтайского края подвергся хакерской атаке
Доступ к ресурсу частично восстановили
26 июня 2024, 11:45, ИА Амител
Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru
Сайт правительства Алтайского края 26 июня подвергся DDoS-атаке, сообщили в телеграм-канале администрации региона.
Утром ресурс был недоступен, но вскоре доступ частично восстановили.
Сейчас специалисты проводят работы по устранению угроз. "Понадобится еще некоторое время для полного решения проблемы", – отмечают в правительстве.
Также добавили, что атака была совершена из-за границ РФ.
13:10:55 26-06-2024
Газета Алтайская правда как печатный орган власти надежней.
13:34:57 26-06-2024
LockBit заявила о взломе фрс сша.
вот это я понимаю - кой-кому чувствительно. 33ТВ стянули.
14:52:19 26-06-2024
Если платить админу мизерную ЗП, то он даже капчу от спама не установит или брандмауэр. Чтобы не ддосили, надо использовать надежного провайдера, а не ростелеком, который полевым кабелем весь частный сектор опутал и еще лицензионное ПО с обновами.
16:33:58 26-06-2024
Г0сTь 122 (14:52:19 26-06-2024) Если платить админу мизерную ЗП, то он даже капчу от спама н... Всё правильно — сисадмин за мизерную зарплату не установит капчу и не настроит брандмауэр. Сисадмин за свою зарплату обязан заправлять картриджи, менять сгоревшие блоки питания и намазывать свежую термопасту. Капчу на сайт будет устанавливать веб-разработчик (это некая контора на аутсорсе за контракт), или местный системный инженер Unix/Linux. Брандмауэр будет настраивать служба информационной безопасности. Далее, при чём здесь провайдер последней мили, когда речь идёт за хостинг и проблемы с ним? Никто не застрахован от атак, даже Tier IV. Вопрос в последствиях этих атак. Полевой кабель... Это тащемта оптоволокно (завода «АлтайОптикаКабель», если чо) для очень скоростного доступа к тиктокам и прочей гадости. По поводу лицензионного ПО вы тоже отстали. Ну-ка, покажите мне, где купить лицензионный Debian? В каком магазине продают?
19:06:27 26-06-2024
ворчун (16:33:58 26-06-2024) Всё правильно — сисадмин за мизерную зарплату не установит к... Astra Linux Special Edition чем не Debian? На мелочи внимания не обращаем, зато ценник что надо. )
20:11:48 26-06-2024
ворчун (16:33:58 26-06-2024) Всё правильно — сисадмин за мизерную зарплату не установит к... Есть подозрение, что программист во время хакерской атаки заправлял картридж для пиджака.
Ни один хакер в мире не может взломать сайт барнаульского военкомата, потому что барнаульский военкомат по сей день ведет бумажную картотеку.
21:22:47 26-06-2024
ворчун (16:33:58 26-06-2024) Всё правильно — сисадмин за мизерную зарплату не установит к... В принципе правильно отшил. Только вот часто такие задачи валят на одного эникейщика, любой его ропот по этому поводу глушат угрозами увольнения и оскорблениями. А когда этот эникейщик уходит, берут следующего такого же, зачастую обещая ему, что делать почти ничего не надо, а на самом деле, разве что канализацию чистить не приходится .... Не знаю как в краевой администрации, наверняка много лучше с этим. А вот контор, описанных выше, только в Барнауле сотни. И, судя по динамике атак, за них тоже скоро возьмутся. Крах будет феерический.