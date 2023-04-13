США и союзники используют территорию Украины для кибератак на Россию

По информации ФСБ, кибератаки проводят при непосредственном участии Пентагона, а также международных и национальных групп хакеров

13 апреля 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США и их союзники используют территорию Украины для проведения массированных хакерских атак на объекты гражданского назначения в России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости.

По информации силовиков, кибератаки проводят при непосредственном участии Пентагона, а также международных и национальных групп хакеров. Вместе с тем Вашингтон пытается всячески скрыть свои следы и выставить виновным в атаках Киев, а именно его группу IT Army of Ukraine.

Всего с начала 2022 года специалисты зафиксировали более 5 тысяч хакерских атак против критической инфраструктуры России. Негативных последствий от них удалось избежать благодаря своевременной реакции.