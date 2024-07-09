Сбер и "УГМК-Застройщик" договорились о стратегическом сотрудничестве в Шерегеше

С целью развития туристической инфраструктуры Сибири

09 июля 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8KQsNq

Подписание договора Сбера и "УГМК-Застройщик" / Фото: пресс-служба банка

На форуме "Иннопром" состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Сбербанком и "УГМК-Застройщик". Свои подписи в документе поставили заместитель председателя Сибирского банка Сбера Алексей Чванов и генеральный директор строительной компании Евгений Мордовин.

Цель соглашения – развитие горнолыжного курорта "Шермонт" в Шерегеше. Планируется финансирование строительства объектов курорта, а также внедрение современных технологий в инфраструктуру. Например, оснащение апарт-отелей "Шермонта" умными устройствами SberDevices*.

"Сбер вкладывает значительные ресурсы в развитие туристической инфраструктуры Сибири, инвестируя как в собственные амбициозные проекты, так и в проекты компаний-партнеров. Мы видим огромные перспективы в создании курортов мирового уровня, способных стать точкой притяжения для миллионов путешественников со всего мира и мощным фактором развития экономики сибирских регионов", – говорит Алексей Чванов.Партнеры договорились составить дорожные карты по каждому направлению сотрудничества. Они разработают индивидуальные подходы, методы и условия обслуживания на конкурентных условиях, учитывая специфику деятельности и реализацию отдельных проектов. Работа рассчитана на три года.

По словам Евгения Мордовина, популярность внутреннего туризма растет. В России увеличивается спрос на комфортабельные отели с высоким уровнем обслуживания. За последнее время наши туристы много путешествовали по разным странам, и у них сформировались представления о качественном отдыхе.

Поэтому строительная компания инвестирует средства и строит объекты гостеприимства, которые могли бы привлечь самых взыскательных путешественников.

К слову, у "УГМК-Застройщик" уже есть опыт в этой сфере. Компания управляет такими гостиницами, как "Хаятт Ридженси" 5* и "Хаятт Плейс" 4*.

Вся территория курорта "Шермонт" будет пешеходной. Там организуют прогулочную аллею, вдоль которой откроют магазины, рестораны и кафе. В самом сердце курорта, согласно проекту, появится событийная площадь, где будут проходить ярмарки, фестивали и праздники.

Все апарт-отели объединит богатая инфраструктура форматов Ski-In* и Ski-Out*, отвечающая стандартам горнолыжных курортов мирового класса.

*SberDevices ("СберДевайсез"); Ski-In ("Ски-Ин"); Ski-Out ("Ски-Аут").

ПАО "Сбербанк"

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