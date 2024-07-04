Сбер представит многопрофильный стенд на агрофоруме "День сибирского поля – 2024"

И предложит как финансовые, так и нефинансовые продукты для сельхозотрасли

04 июля 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KC7Jg

Специалисты Сбера / Фото: предоставлено компанией

Сбер станет стратегическим партнером и участником межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля – 2024" и представит там свои услуги и продукты.

На стенде Сбера под номером 212 посетители агрофорума узнают о кредитах для сельского хозяйства, страховании урожая, лизинговых услугах, финансовой банковской гарантии и других предложениях для развития аграрного сектора.

Компании-партнеры представят нефинансовые сервисы, в том числе аналитические и телемедицину.

Начинающие предприниматели также получат информацию о том, как быстро и бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем в Сбере.

На стенде банка они узнают о господдержке предпринимательства и прослушают короткие бизнес-тренинги.

Для гостей также откроют "Литературную веранду", где проведут разные мероприятия, приуроченные к 95-летию Василия Шукшина.

Стенд оснастят мобильным офисом Сбера. Клиенты смогут получить в нем все основные банковские услуги. Сотрудник банка проведет необходимые операции. Там же будет современный банкомат, поддерживающий технологию биометрической идентификации.

"Поддержка АПК – один из фокусов Алтайского отделения. В Сбере мы не только активно кредитуем предприятия, но и внедряем цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта. Наши продукты будут полезны посетителям агрофорума в решении разных деловых задач: расширении производства, поиске новых рынков сбыта, мотивации сотрудников," – говорит управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

По его словам, в этом году обучающие занятия на своей площадке Сбер проведет впервые.

Важно, что для обсуждения актуальных вопросов отрасли банк привлекает на форум специалистов, которые располагают глубокими знаниями в экономике и аграрном секторе.

ПАО Сбербанк

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